Нефтохимик 2010 се раздели с Франческо Кадеду

ВК Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Франческо Кадеду. Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за вбъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.

Раздялата с Франческо Кадеду дойде броени дни след домакинската загуба от шампиона Левски София с 0:3, както и в седмицата, в чийто край ще се изиграят финалните мачове от турнира за Купата на България.

Левски удари Нефтохимик в Бургас

Франческо Кадеду е асистент на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор на България, с който стана световен вицешампион през миналата година. Преди да започне работа в Нехтохимик, той води другия бургаски отбор в елита - Дея спорт.

Бившият национален разпределител Иван Станев познава отлично Нефтохимик 2010, който вече води в началото на миналия сезон.