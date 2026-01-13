Популярни
Нефтохимик 2010 се раздели с Франческо Кадеду

  • 13 яну 2026 | 09:48
  • 1328
  • 1

ВК Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Франческо Кадеду. Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за вбъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.

Раздялата с Франческо Кадеду дойде броени дни след домакинската загуба от шампиона Левски София с 0:3, както и в седмицата, в чийто край ще се изиграят финалните мачове от турнира за Купата на България.

Левски удари Нефтохимик в Бургас
Левски удари Нефтохимик в Бургас

Франческо Кадеду е асистент на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор на България, с който стана световен вицешампион през миналата година. Преди да започне работа в Нехтохимик, той води другия бургаски отбор в елита - Дея спорт.

Бившият национален разпределител Иван Станев познава отлично Нефтохимик 2010, който вече води в началото на миналия сезон.

