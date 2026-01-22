Популярни
Клубове от Испания, Белгия и Швейцария следят крило на Локо (Пд)

  • 22 яну 2026 | 10:12
Крилото на Локомотив (Пловдив) Крист Лонгвил е обект на сериозен интерес от няколко чуждестранни клуба, съобщава журналистът от TEAMtalk Руди Галети. Испанският Леванте, белгийските Роял Антверп и Андерлехт, както и швейцарският Сион проучват възможността да привлекат 19-годишния флангови футболист през летния трансферен прозорец.

Котдивоарецът пристигна на "Лаута" в началото на септември от Старс Олимпик и подписа договор за три години със "смърфовете". Престоят му дотук обаче не се развива по най-добрия начин - той е взел участие в само два мача, в които влиза като резерва. В края на октомври Лонгвил получи тежка контузия, а от "черно-белия" клуб информираха, че играчът ще отсъства от терените поне четири месеца.

Крист Лонгвил е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.

