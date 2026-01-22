Клубове от Испания, Белгия и Швейцария следят крило на Локо (Пд)

Крилото на Локомотив (Пловдив) Крист Лонгвил е обект на сериозен интерес от няколко чуждестранни клуба, съобщава журналистът от TEAMtalk Руди Галети. Испанският Леванте, белгийските Роял Антверп и Андерлехт, както и швейцарският Сион проучват възможността да привлекат 19-годишния флангови футболист през летния трансферен прозорец.

🚨🔥 EXCL | Royal Antwerp, Anderlecht, Sion and Levante have shown interest in Christ Longville.



The 19-year-old right winger at Lokomotiv Plovdiv is being closely monitored, with clubs assessing next steps ahead of a possible move in the summer window. pic.twitter.com/WimxPnIQME — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 21, 2026

Котдивоарецът пристигна на "Лаута" в началото на септември от Старс Олимпик и подписа договор за три години със "смърфовете". Престоят му дотук обаче не се развива по най-добрия начин - той е взел участие в само два мача, в които влиза като резерва. В края на октомври Лонгвил получи тежка контузия, а от "черно-белия" клуб информираха, че играчът ще отсъства от терените поне четири месеца.

Най-новото попълнение на Локо (Пд) с тежка контузия днес, ще претърпи две операции

Крист Лонгвил е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.