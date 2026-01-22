Популярни
  Пирин: Ще продължим да даваме път на млади български футболисти

  • 22 яну 2026 | 11:34
Пирин Благоевград обяви, че ще продължи да дава път на млади български играчи в лицето на Георги Коричков. Той е роден през 2005 година и комбинира физика, стабилност и спокойствие при изнасянето на топката.

Цялото съобщение от клуба:

Георги Коричков е една от основите в младата визия на Пирин Благоевград

При "орлите" изграждането на бъдещето не е лозунг, а последователна политика. Част от нея е и Георги Коричков, централен защитник от поколението, около което клубът ще гради своята млада и амбициозна визия.

Роден през 2005 година, Коричков вече прави първите си реални стъпки в мъжкия футбол. Той е от онези защитници, които впечатляват не с прибързани действия, а с хладнокръвие. Добра физика, стабилност в директните единоборства и спокойствие при изнасянето на топката - все качества, които рядко се срещат в толкова ранна възраст.

В Пирин към младите играчи не се подхожда със завишени очаквания, а с ясна рамка за развитие. Именно в тази среда Коричков получава възможност да трупа опит, да израства постепенно и да изгражда увереност срещу по-опитни нападатели. Той не бърза, а чете мача, заема позиция и играе с мисъл за отбора.

С футболист като Георги Коричков изпращаме ясен сигнал - Пирин ще продължи да дава път на млади български футболисти, които искат да се доказват, а не просто да "присъстват на терена". Играчите като него са основата, върху която се гради идентичност с енергия, характер и желание за покоряване на следващото ниво.

Феновете на "орлетата" могат да бъдат сигурни, че зад този избор стои дългосрочна идея, а не моментно решение.

Георги Коричков е част от бъдещето на Пирин. И тепърва започва.

