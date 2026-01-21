Официално: Пирин и Бодуров продължават заедно

Николай Бодуров остава в Пирин Благоевград Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури. Николай Бодуров продължава с „орлетата“. Това е решение, което ще остави трайни следи далеч отвъд терена.

За Пирин това не е просто оставане на опитен централен защитник. Това е оставане на идентичност. На човек, който познава клуба отвътре, защото е израснал с него. Той е роден в Благоевград, юноша на Пирин и футболист, изиграл над 200 мача със зелено-бялата фланелка.

Кариерата на Бодуров е сред най-солидните за български защитник от неговото поколение. Опитът му не може да се научи на теория. Шампион с Литекс, играл във Висшата лига с Фулъм, лидер в ЦСКА , както и национал на България с 50 мача зад гърба си. Това са факти, които тежат във всяка съблекалня. На терена Бодуров е онзи тип централен защитник, който подрежда играта още преди опасността да се появи. Четене на ситуацията, позициониране, спокойствие при напрежение. Все качества, които не се измерват с брой шпагати, а с това колко рядко се налага да ги правиш.

Оставането на Бодуров има и друга, не по-малко важна стойност - ролята му в развитието на младите футболисти. В отбор, който залага на млади и амбициозни български играчи, присъствието на такъв човек е безценно.

Той не води с думи, а с пример в тренировките, в мачовете, в отношението към професията. Младите защитници до него получават не инструкции, а уроци в реално време - кога да изчакаш, кога да изпревариш, как да реагираш, когато става трудно.

Решението Николай Бодуров да остане в Пирин е ясен знак за философията на клуба. Налагането на баланс между опит и младост, между традиция и развитие ще бъде посоката.

Феновете на Пирин знаят какво означава това име. Знаят, че когато Бодуров е на терена, има ред, има глас, има отговорност. А това са нещата, върху които се градят отборите с характер.