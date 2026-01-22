Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  • 22 яну 2026 | 19:15

  • 22 яну 2026 | 19:15
  • 373
  • 0
Центърът на Цървена звезда Ебука Изунду беше обявен за най-полезен играч на 23-ия кръг на Евролигата.

"Червено-белите" постигнаха триумф в Монте Карло срещу миналогодишния финалист Монако със 100:96 след продължение. В този изключително вълнуващ мач, Изунду изигра мача на кариерата си.

За малко повече от 21 минути на терена, нигерийският център записа впечатляващ дабъл-дабъл. Той отбеляза 22 точки и овладя 12 борби, което му донесе общ коефициент на полезно действие 36 – най-високият в този кръг на състезанието.

На второ място по ефективност се нареди баскетболистът на Валенсия Камерън Тейлър. При победата на своя отбор над Париж (98:84) той записа 28 точки и шест борби, постигайки коефициент на полезност 33.

Българската суперзвезда Александър Везенков регистрира КПД от 32 при победата на Олимпиакос над Макаби Тел Авив дъд 100:93. Саша записа 28 точки и 6 борби, вкарвайки 6 тройки от 8 опита.

С това признание, Изунду стана третият играч на Цървена звезда този сезон, който печели титлата MVP на кръга. Преди него, това успяха да направят Джордан Нвора в четвъртия и Чима Монеке в седмия кръг на Евролигата.

Когато Ебука Изунду пристигна на Мали Калемегдан това лято, а феновете на Цървена звезда не знаеха какво да очакват от нигерийския център. Изунду не блестеше в началото на сезона – въпреки че е физически много доминантен, той имаше много проблеми в защита и при вземането на решения – малко след това получи и контузия, а Донатас Мотеюнас завладя подкошието на Звезда.

Въпреки това, Изунду във вторник вечерта, при гостуването на Монако, беше един от двигателите на обрата на Звезда и в крайна сметка един от най-заслужилите за това, че "червено-белите" постигнаха огромен пробив в Княжеството.

Снимки: Imago

