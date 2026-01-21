Щутгарт може да е без Щилер за гостуването на Рома

Халфът Анджело Щилер е под въпрос за утрешното гостуване на Щутгарт в Лига Европа на Рома. Старши треньорът Себастиан Хьонес обяви по време на пресконференция днес, че вероятността той да играе в момента изглежда малка.

Билал Ел Ханус е наказан. Лазар Йованович и Тиаго Томаш са контузени, а участието на Анджело Шилер е под въпрос. Люка Джакез и Даксо отново тренират, но все още не са готови. Анджело иска да бъде на терена и ако има тази възможност, той ще я грабне моментално", добави Хьонес.

В момента Щутгарт заема 9-о място в класирането на втория по сила турнир в Европа, но германците се целят в челната осмица. Именно първите осем отбора пропускат първия плейофен кръг през пролетта.

"Положително за нас е това, че говорим за директно класиране в следващата фаза, но ние можем да контролираме само нашите мачове. Най-вероятно ще ни трябват четири точки, за да стигнем директно до втория рунд на плейофите", добави треньорът на Щутгарт.

Следвай ни:

Снимки: Imago