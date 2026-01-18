Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

Популярни
  • 18 яну 2026 | 18:31
Щутгарт не успя да спечели и завърши 1:1 в домакинството си на Унион (Берлин) в мач от 18-тия кръг на Бундеслигата. Швабите имаха по-чистите положения поведоха с хубав гол на Крис Фюрих в 59-та минута и пропуснаха да удвоят аванса си, за което бяха наказани с изравняване.

Така Щутгарт се изкачи в топ 4, като изпревари РБ Лайпциг с точка и се изравни по актив с третия Хофенхайм, като могат да съжаляват за изпуснатата победа днес. Унион пък продължи с възходящия си ход, като е на 8-а позиция с трето поредно равенство, но и без загуба в последните си пет срещи.

Гостите имаха чудесен шанс да открият резултата в 13-ата минута, когато Андрей Илич изскочи зад защитата на Щутгарт и стреля, но ударът му намери страничния стълб на Александер Нюбел. Швабите пък отговориха с опасни изстрели на Максимилиан Мителщет и Дениз Ундав.

Втората част започна с нова добра възможност за домакините. Отново Ундав се озова в добра позиция, но стреля в тялото на Фредерик Рьонов. По-добрата игра на Щутгарт даде резултат в 58-ата минута, когато Крис Фюрих с хубав удар малко пред дъгата на наказателното поле не остави шансове на стража на Унион - 1:0 за швабите. В 80-ата минута Анджело Щилер пропусна да удвои от чиста ситуация и стреля над вратата.

Този пропуск бе наказан веднага от Унион, който три минути по-късно изравни. Разписа се резервата Ву-Йонг Джеонг, който се възползва от добър пас на друг играч, влязъл от пейката - Стенли Н’Соки. Силният шут от наказателното поле на корееца не остави шансове на Нюбел, а футболистът на Унион показа уважение към бившия си клуб и не се зарадва - 1:1. Малко след това пак Джеонг можеше да донесе и пълният обрат в мача, но Нюбел спаси отбора си.

Снимки: Imago

