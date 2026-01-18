Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

Щутгарт не успя да спечели и завърши 1:1 в домакинството си на Унион (Берлин) в мач от 18-тия кръг на Бундеслигата. Швабите имаха по-чистите положения поведоха с хубав гол на Крис Фюрих в 59-та минута и пропуснаха да удвоят аванса си, за което бяха наказани с изравняване.

Така Щутгарт се изкачи в топ 4, като изпревари РБ Лайпциг с точка и се изравни по актив с третия Хофенхайм, като могат да съжаляват за изпуснатата победа днес. Унион пък продължи с възходящия си ход, като е на 8-а позиция с трето поредно равенство, но и без загуба в последните си пет срещи.

Гостите имаха чудесен шанс да открият резултата в 13-ата минута, когато Андрей Илич изскочи зад защитата на Щутгарт и стреля, но ударът му намери страничния стълб на Александер Нюбел. Швабите пък отговориха с опасни изстрели на Максимилиан Мителщет и Дениз Ундав.

Das war's in Bad Cannstatt.

Ein später Ausgleichstreffer kostet uns leider drei Punkte gegen den 1. FC Union Berlin.

Trotzdem stark gekämpft, Jungs! Weiter geht's am Donnerstag bei der AS Rom in der UEFA Europa League.#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBFCU 1:1 (90.) |… pic.twitter.com/AsuxhhQQQb — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) January 18, 2026

Втората част започна с нова добра възможност за домакините. Отново Ундав се озова в добра позиция, но стреля в тялото на Фредерик Рьонов. По-добрата игра на Щутгарт даде резултат в 58-ата минута, когато Крис Фюрих с хубав удар малко пред дъгата на наказателното поле не остави шансове на стража на Унион - 1:0 за швабите. В 80-ата минута Анджело Щилер пропусна да удвои от чиста ситуация и стреля над вратата.

Този пропуск бе наказан веднага от Унион, който три минути по-късно изравни. Разписа се резервата Ву-Йонг Джеонг, който се възползва от добър пас на друг играч, влязъл от пейката - Стенли Н’Соки. Силният шут от наказателното поле на корееца не остави шансове на Нюбел, а футболистът на Унион показа уважение към бившия си клуб и не се зарадва - 1:1. Малко след това пак Джеонг можеше да донесе и пълният обрат в мача, но Нюбел спаси отбора си.

