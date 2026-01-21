Популярни
Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

  • 21 яну 2026 | 20:06
Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е на прага на това да запише исторически постижение, участвайки в своя 20-ти пореден сезон във Формула 1 през 2026 година.

Британецът дебютира през 2007 година с Макларън и е на път да започне своя 20-ти сезон в световния шампионат. Така той ще стане едва третия пилот с участие в поне 20 сезона, но първият, който го прави в последователни години.

Шумахер за Ферари: Задава се ново бедствие
Шумахер за Ферари: Задава се ново бедствие

Освен него с поне 20 сезона са Кими Райконен, който завърши кариерата си с 20 и Фернандо Алонсо, за когото сезон 2026 ще е 23-ят във Формула 1. За разлика от Хамилтън обаче и Райконен, и Алонсо са пропускали сезони в своите кариери. Райконен не стартира през 2010 и 2011, докато Алонсо има пропуснати общо три години от дебюта си през 2001 насам. Испанецът не се състезава през 2002, 2019 и 2020 година.

