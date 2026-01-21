Шумахер за Ферари: Задава се ново бедствие

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер сподели своето мнение, че във Ферари се задава ново бедствие през 2026 година заради подхода на Скудерията към развитието на SF-26.
Шефът на Черните кончета Фредерик Васьор сам заяви преди Коледа, че на теста в Барселона идната седмица ще видим една версия на колата, която ще бъде променена чувствително преди началото на сезона. Все още не е ясно кога точно ще видим на пистата тази Б-версия на болида, но се очаква това да се случи по време на един от двата теста в Бахрейн през февруари.
Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата
Въпреки че Ферари не е единственият отбор, който залага на подобен подход, Шумахер вижда предупредителни сигнали при Скудерията. Според него този подход на италианския тим се дължи на коренно различните мнения на Люис Хамилтън и Шарл Леклер, което не е никак добре за Черните кончета.
„Колкото до Ферари, изглежда, че там отново се задава бедствие, поне това се чете между редовете. Това изпъква най-много. Изглежда, че те развиват две различни коли. Предполагам, че това се дължи на факта, че Шарл Леклер и Люис Хамилтън имат две напълно различни мнения за колата.
„Ако случаят е такъв, то бедствието е сигурно. Винаги съм казвал, че няма как да развиваш две различни коли, а самият Фред Васьор каза точно това, което е далеч от идеалното“, заяви Шумахер.