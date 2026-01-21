Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Звездата на Лудогорец – Петър Станич очаква много труден сблъсък с Рейнджърс, имайки предвид фенската култура на домакинските запалянковци.

„Запознати сме с фенската култура на Рейнджърс. Феновете са страхотни и атмосферата тук е страхотна. Мечтата на Петър Станич като дете беше да помага на отбора и да се утвърди в Европа. Целта ни е да вкарваме голове и да минем в следващата фаза. Във всеки един мач аз трябва да влизам с увереност. Утре ни чака напрегнат мач срещу качествен отбор. Пътят е много дълъг и много възходи и падения“.