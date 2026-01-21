Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

  • 21 яну 2026 | 19:49
  • 672
  • 0
Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Звездата на ЛудогорецПетър Станич очаква много труден сблъсък с Рейнджърс, имайки предвид фенската култура на домакинските запалянковци.

„Запознати сме с фенската култура на Рейнджърс. Феновете са страхотни и атмосферата тук е страхотна. Мечтата на Петър Станич като дете беше да помага на отбора и да се утвърди в Европа. Целта ни е да вкарваме голове и да минем в следващата фаза. Във всеки един мач аз трябва да влизам с увереност. Утре ни чака напрегнат мач срещу качествен отбор. Пътят е много дълъг и много възходи и падения“.

Още от БГ Футбол

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3078
  • 10
Ботев (Враца) пристигна в Кипър

Ботев (Враца) пристигна в Кипър

  • 21 яну 2026 | 19:16
  • 630
  • 1
Марица (Пд) се наложи над Левски (Карлово) в голов мач

Марица (Пд) се наложи над Левски (Карлово) в голов мач

  • 21 яну 2026 | 18:13
  • 1085
  • 0
Славия мачка - българи блестят, грузинец почна проби

Славия мачка - българи блестят, грузинец почна проби

  • 21 яну 2026 | 18:03
  • 5993
  • 3
Национал на България ще играе в Германия

Национал на България ще играе в Германия

  • 21 яну 2026 | 17:54
  • 4744
  • 1
Контролата на Миньор беше отменена заради замръзнал терен

Контролата на Миньор беше отменена заради замръзнал терен

  • 21 яну 2026 | 17:48
  • 912
  • 0
Виж всички

