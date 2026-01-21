Десподов поднови тренировки с ПАОК и би трябвало да е в групата за мача с Бетис

Българското крило на ПАОК Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки днес и ще бъде в групата на тима за утрешното домакинство срещу Бетис в 7-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Капитанът на родния национален отбор имаше лошата комбинация от вирус и мускулно разтежение, но само за три дни успя да се възстанови. Вчера Десподов се върна към заниманията и имаше добро включване, а днес направи пълноценно занимание и това е добра новина за старши треньора Разван Луческу.

Другата добра новина е завръщането заедно с българина към пълноценните занимания на Суалиху Мейте. От друга страна, Янис Константелиас все още отсъства поради настинка, докато Лука Иванушец следваше програма за лечение. Вратарят Иржи Павленка също присъства на тренировката, като програмата включваше загрявка, рондо, тактически упражнения и двустранна игра.

Старши треньорът Луческу потвърди на пресконференцията, че Константелиас няма да бъде на разположение, но Мейте има добри шансове да се състезава.

„Андрия Живкович е много добре, тренира. Десподов тренира редовно след дълго време, добре е. Ловрен постигна високо ниво на физическа форма. Иванушец е аут и може да се нуждае от още малко време, така че няма да бъде в групата“, обясни още Луческу.

Тимът на ПАОК вече втори месец се намира в ритъм сряда-събота, което извади доста хора от игра, контузиите се трупат и увеличават. Румънският специалист беше попитан дали това ще се отрази на ПАОК утре и в течение на сезона.

„Трудно е да отговоря на въпроса ви. Отборът се справя добре, има добра форма, ентусиазъм и самочувствие. Досега сме преодоляли тези трудности. Сега, когато идват другите играчи, имаме повече възможности. Тренировките са в добро темпо, но често не можем да се съберем всички заради травмите“.

След което продължи: „Доволен съм преди всичко, защото в труден график успяхме да бъдем в три състезания и то на ниво. Не е лесно да ходиш на всеки три дни от град на град и да печелиш, но и да сменяш спецификата на състезанието“.

O #TheGeneral Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/dbTIFzFt2K — PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026

Румънският специалист добави, че очаква трудна среща с Бетис, който идва от силно първенство, има много голяма група с равностойни футболисти. „Бетис е отбор, който може да изненада и най-добрите, какво остава за нас. Трябва да сме внимателни. Те играят оспорвани мачове на всеки два, три дни, така че са много подготвени за каквото и да им се случи на терена“, допълни наставникът.

ПАОК е на 18-о място с 9 точки два кръга преди края на основната фаза на турнира на УЕФА, докато Бетис е на 4-а позиция и все още няма поражение след шест мача.