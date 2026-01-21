Дубълът на ЦСКА победи и Вихрен

Дубълът на ЦСКА победи с 2:0 Вихрен (Сандански) в поредната футболна контрола в Югозпада. Това бе и втори пореден успех за възпитаниците на Валентин Илиев, след като преди 5 дни се наложиха и над Миньор (Перник) с 1:0.

Вихрен пък остава без победа в проверките, след като миналата събота завърши 1:1 със Струмска слава.

ЦСКА II започна с победа в зимните контроли

Срещата се игра при много студено време и температури малко над нулата. Точни за "червените" на терена в село Вълково бяха Марк-Емилио Папазов (3') и Илиан Антонов в (67'). Младите "армейци" удариха и греда през първото полувреме.