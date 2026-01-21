Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. Дубълът на ЦСКА победи и Вихрен

Дубълът на ЦСКА победи и Вихрен

  • 21 яну 2026 | 16:17
  • 948
  • 0
Дубълът на ЦСКА победи и Вихрен

Дубълът на ЦСКА победи с 2:0 Вихрен (Сандански) в поредната футболна контрола в Югозпада. Това бе и втори пореден успех за възпитаниците на Валентин Илиев, след като преди 5 дни се наложиха и над Миньор (Перник) с 1:0.

Вихрен пък остава без победа в проверките, след като миналата събота завърши 1:1 със Струмска слава.

ЦСКА II започна с победа в зимните контроли
ЦСКА II започна с победа в зимните контроли

Срещата се игра при много студено време и температури малко над нулата. Точни за "червените" на терена в село Вълково бяха Марк-Емилио Папазов (3') и Илиан Антонов в (67'). Младите "армейци" удариха и греда през първото полувреме.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 863
  • 2
ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1986
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 2622
  • 1
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2950
  • 5
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 7320
  • 14
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 9794
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36292
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34154
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2502
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2272
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138392
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8212
  • 4