Защо от Ауди искаха да са първи на пистата през 2026 година?

Вчера отборът на Ауди представи официално своята цветова схема за дебютния си сезон във Формула 1. Това се случи приблизително две седмици след първия шейкдаун на R26, който се проведе на 9 януари в Барселона.

Така Ауди стана първият тим, който изведе своя болид за сезон 2026 на пистата. А по думите на техническия директор на отбора Джеймс Кий решението за това не е било взето в последния момент, а още преди 18 месеца.

Идеята на този ранен шейкдаун е била дивизията, която се занимава със задвижващата система, да получи първи данни от пистата, за да знае как да процедира със своето развитие. Реално Ауди е един от двата нови отбора във Формула 1 за сезон 2026, но за разлика от Кадилак, германският отбор поне има някаква представа какво да очаква от шасито си от миналото си като Заубер.

„Това беше решение, което ние взехме още преди 18 месеца, така че бяхме наясно с нещата. Не беше решено в последния момента. Като един от двата нови отбора тази година ние трябваше да излезем на пистата, за да получи някаква отправна точка.



„Съгласихме се с колегите, които работят по задвижващата система, че ще се опитаме да излезе на пистата възможно най-рано. Проблемът с това е, като се замислите за процеса на развитие на тези коли, че от гледна точка правилата за шаситата и аеродинамиката всичко беше спекулативно до 1 януари.



„Едва тогава ние можехме да започнем работа по аерото, а аерото определя цялата кола. Имахме много късен старт с определянето точно как да изглеждат някои неща, така че искаш да отделиш възможно най-много време, но тогава закъсняваш.



„Така че всичко трябваше да бъде компресирано страшно много през зимата. За нас беше много интензивна година. Но ние искахме да излезем на пистата, за да получим някаква отправна точка, което направихме успешно, което беше брилянтно с тази нова задвижваща система.



„Знаехме, че това ще се случи в първата пълна седмица на януари. Може би стана два дена по-късно от оригиналното, но знаехме, че ще е в първата пълна седмица на януари. Успяхме да излезем на пистата в петъка.



„Но както вече казах, всичко беше компресирано. Така че отборното усилие да натискаме толкова дълго без да можем да се ангажираме с нищо конкретно, за да позволим на аерото да се развие, след което да сглобил и запалим колата преди Коледа, за да излезе на пистата в началото на януари, беше огромно.



„Катастрофите на Габи (Бортолето) в Бразилия се отразиха на производството на някои части от колата. Беше нещо злополучно, но отборът направи и невъзможното, за да се възстанови от това.



„Трябваше да произведем нови крила и в същото време да работим по тази кола. И това е нещото, което казах пред, че средата се мени постоянно. Това приключение с Ауди е невероятна възможност.



„Мисля, че всички в отбора са много мотивирани от възможността, която се открива пред тях. Да направят нещо такова не е лесно за тях, но те искат да го направят. Те искат да работят допълнително, за да сме сигурни, че ще успеем с крайните срокове“, каза Кий.