Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 828
  • 0

Сенегалските национали, които триумфираха в турнира за Купата на африканските нации в Мароко, ще получат солиден финансов бонус от по 115 000 евро. Освен това те ще се сдобият и с по 1500 кв/м земя от популярния туристически регион в страната Petite Côte (Малкият бряг - от френски).

Това обяви президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе по време на празненствата след успеха в надпреварата.

Petite Côte е крайбрежен район до Атлантическия океан, намиращ се на юг от столицата Дакар. Той е известен с плажовете си, курортите и рибарски селища.

Парчета от въпросното място ще получат и други, а не само футболистите. Членовете на федерацията ще се сдобият с по един декар, както и с по 75 000 евро премия.

Оказва се, че са предвидени бонуси и за министрите на Сенегал, които са били с делегацията на тима в Мароко. Макар да не са помогнали с нищо, освен с морална подкрепа, те също ще получат земя на Petite Côte и ще си разделят сумата от 465 000 евро.

Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
 Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 772
  • 0
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 957
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 2745
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 1812
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 1459
  • 0
Гарет Бейл: В Реал Мадрид не е достатъчно да си просто треньор

Гарет Бейл: В Реал Мадрид не е достатъчно да си просто треньор

  • 21 яну 2026 | 11:50
  • 1128
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1632
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3094
  • 4
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19755
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9886
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136920
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6153
  • 2