Ред Бул с изненадващо решение за шейкдауна на RB22

Противно на всички очаквания отборът на Ред Бул няма да направи шейкдаун на RB22 преди началото на първия предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който ще се проведе в Барселона идната седмица.

През последните години стана обичайно отборите да провеждат поне един снимачен ден преди предсезонните тестове, за да са сигурни, че всички по техните коли работи както трябва. Някои тимове вече сториха това и през тази година, но от Ред Бул са решили да не правят шейкдаун и вместо това първите километри с RB22 ще бъдат направени на „Каталуния“ следващата седмица.

Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“

До момента Ауди, Кадилак и Рейсинг Булс са потвърдили, че са направили шейкдаун на колите си за сезон 2026, а утре или в петък това ще стори и Ферари. Скудерията ще покаже официално SF-26 в базата си в Маранело в утрешния ден, когато е предвидена и премиерата на Алпин A526, която ще се състои в Барселона.