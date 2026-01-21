Гледайте на живо в Sportal.bg международния атлетически турнир “Локомотив”

Днес от 12:00 часа ще се проведе второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив”. Sportal.bg ще предава на живо дисциплините 60 метра мъже и жени и скок дължина мъже и жени (основното живо предаване ще е в периода от 12:30 до около 15:30 часа). Надпреварата ще се състои в залата до стадион “Локомотив”, а участие в състезанието ще вземат Атлет и Атлетка №1 на България за 2025 г. Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова.

Sportal.bg първо ще излъчи спринта на 60 метра при жените и мъжете. На старт първо ще застанат дамите в 12:30 часа. Сред участничките на 60 метра е най-бързата българка от началото на сезона Радина Величкова. В 12:55 часа започва и 60 м мъже, където ще видим Никола Караманолов, Венелин Камбуров и Георги Петков.

В 13:30 започва скокът на дължина при жените, където ще видим звездата на отбора домакин Пламена Миткова, която е и Атлетка №1 на България за последните няколко години. В сектора ще видим още покрилата норматив за Световното за девойки в Юджийн Сияна Бръмбарова, Пламена Чакърова и Ирен Саръбоюкова.

Скокът на дължина при мъжете е с начален час 14:45. Първи старт за сезона ще направи и европейският шампион за мъже в зала от Апелдорн 2025 г. и Атлет №1 на България за 2025 г. Божидар Саръбоюков.