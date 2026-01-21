Алкарас: Беше по-трудно, отколкото си мислех

Испанецът Карлос Алкарас, който елимирина германеца Яник Ханфман в труден мач със 7:6(4), 6:3, 6:2 и се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис, заяви, че му е било по-трудно, отколкото е очаквал.

Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

„Знаеn, че Ханфман ще играе страхотно“, каза Алкарас, цитиран от агенция АП.

„Познавам нивото му. Вече сме играли няколко пъти, но честно казано, беше по-трудно, отколкото си мислех. Топката идваше като бомба – форхенд, бекхенд, така че трябваше да съм готов“, добави испанецът за ударите на Ханфман.

22-годишният Карлос Алкарас се стреми към първата си титла на турнира от Големия шлем в Мелбърн, за да стане най-младият състезател при мъжете, стигал до кариерен Голям шлем.