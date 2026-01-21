Паро Никодимов: Резултатите в контролите не са важни, сега се окомплектова отборът

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов сподели впечатленията си от подготовката на "армейците" в Турция дотук. Той заяви, че единствено треньорът Христо Янев и неговите помощници са наясно с качествата на отбора към този момент.

"Важно е сега ЦСКА да се подготви по възможно най-добър начин. Само Христо Янев знае до каква степен са готови за предстоящите важни срещи през пролетта. Много зависи от неговите планове за тренировъчния процес. Дали футболистите са го изпълнили или не са, може да го каже само Янев и неговите помощници. Те са хората, които са най-добре запознати. Ние ще разберем какво е нивото на ЦСКА след като се изиграят няколко официални срещи. Тогава ще видим на какво ниво са футболистите и ще научим качествата на новите попълнения.

Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

Не бива да се гледат резултатите от контролите. Сега се окомплектова отборът. Дай Боже новите играчи да имат нужните качества за отбор като ЦСКА и да успеят да свикнат бързо. Адаптацията е различна при всеки. Дадени футболисти свикват по-бързо от други. Има и такива, които са по-стеснителни и свикват по-бавно", заяви Никодимов пред "Мач Телеграф".