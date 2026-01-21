Популярни
Луис Енрике: На терена имаше само един отбор

  • 21 яну 2026 | 02:45
  • 265
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не сдържа емоциите си и използва нецензурен език, коментирайки поражението с 1:2 от Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига.

„Загубихме, защото те вкараха два гола, а нашият отбор – само един. Това беше най-добрият ни мач като гост. Гордея се с играчите. Уверен съм, че с такова отношение ще стигнем далеч“, заяви испанският специалист.

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8
ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

„Резултатът е разочароващ, за което съжаляваме. През целия мач виждах само един отбор на терена. Бяхме по-силни от нашия съперник, който също игра добре", продължи Луис Енрике.

"Разочароващо е, защото е несправедливо. Сега е трудно да се говори за футбол. Шибан футбол“, каза в заключение наставникът на ПСЖ.

