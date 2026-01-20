Популярни
  3. Олимпийското аташе на България за Милано-Кортина 2026 Любо Ганев: Всички българи копнеем за добри резултати

Олимпийското аташе на България за Милано-Кортина 2026 Любо Ганев: Всички българи копнеем за добри резултати

  • 20 яну 2026 | 18:09
  • 220
  • 0

Олимпийското аташе на България за зимните Игри в Милано-Кортина 2026 Любомир Ганев вярва, че българските спортисти могат да зарадват с добри резултати на Олимпиадата в Италия от 6 до 22 февруари.

„Заминаваме с най-силната делегация от спортисти, която сме имали на Зимна Олимпиада. Постарахме се да подсигурим абсолютно всичко, от което те имат нужда, както организационно, така и като екипировка. Надявам се да отидат и да направят всичко по силите си, да се раздадат и да ни донесат радост. Всички българи копнеем за добри спортни резултати, а тази делегация ни дава надеждата и увереността, че те ще могат да ни зарадват“, заяви Ганев.

„Ние, които сме там, ще направим всичко възможно да се постараем каквито и нужди да имат хората от нашата делегация, да бъдат посрещнати на място и да ги подкрепяме колкото можем. Да пожелаем успех на всички“, допълни той.

Изпълкомът на БОК на свое заседание днес утвърди българската олимпийска делегация.

