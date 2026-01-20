Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
България има шанс за още една олимпийска квота в алпийския сноуборд

  • 20 яну 2026 | 15:59
  • 376
  • 0

България има шанс да получи допълнителна олимпийска квота в алпийския сноуборд, съобщи председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

„Имаме 20 спортисти с квоти, но може да получим още една в сноуборда. Окончателна информация очакваме в следващите дни“, заяви Лечева.

„Петър Гергьовски може да влезе с класирането си във ФИС. Преди него има двама представители – от Китай и от Япония, като в зависимост от решението за тях ще имаме яснота и за нашия състезател“, допълни тя.

България ще бъде представена на Игрите в Милано-Кортина 2026 от четирима състезатели в алпийския сноуборд – Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

Георги Бобев пред Sportal.bg: Алберт няма да кара гигантски слалом на олимпиадата

Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Еврогол отне победата на Арда

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

