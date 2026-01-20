Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано-Кортина 2026

Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано-Кортина 2026

  • 20 яну 2026 | 15:19
  • 2792
  • 2

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя е от 51 члена, като в нея има 20 спортисти.

Пълен списък на делегацията:

Весела Лечева – председател на БОК

Данаил Димов – генерален секретар на БОК

Володя Златев – шеф на мисия

Любомир Ганев – олимпийско аташе

Камелия Игнатова – БОК

Християн Янков – БОК

Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН

1. Владимир Илиев – състезател

2. Антон Синапов – състезател

3. Благой Тодев - състезател

4. Константин Василев - състезател

5. Милена Тодорова - състезател

6. Мария Здравкова - състезател

7. Лора Христова – състезател

8. Валентина Димитрова - състезател

9. Борислав Панков – водач на отбора

10. Роберт Кабуков – треньор

11. Волфганг Пихлер – треньор

12. Игор Горобец – лекар

13. Теодор Русев – кинезитерапевт

14. Милен Димитров – ваксмайстор

15. Фаусто Бормети – ваксмайстор

16. Федерико Майори – ваксмайстор

17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

18. Алберт Попов - състезател

19. Калин Златков - състезател

20. Ивайло Борисов - старши треньор

21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт

22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор

23. Атанас Ангелов – треньор

24. Анина Цюрбриген- състезател

25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД

26. Радослав Янков - състезател

27. Тервел Замфиров - състезател

28. Александър Кръшняк - състезател

29. Малена Замфирова – състезател

30. Георги Атанасов - старши треньор

31. Анатолий Замфиров – треньор

32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор

33. Галин Рангелов – кинезитерапевт

34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК

35. Владимир Зографски – състезател

36. Грегор Собчик - старши треньор

37. Андрей Запоточни – треньор

38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ

39. Марио Матиканов – състезател

40. Даниел Пешков – състезател

41. Калина Недялкова- състезател

42. Костадин Митков– треньор

43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

44. Алексанра Фейгин – състезател

45. Андрей Лутай – треньор

46. Ина Лутай – треньор

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

  • 20 яну 2026 | 12:54
  • 2902
  • 0
Георги Бобев пред Sportal.bg: Алберт няма да кара гигантски слалом на олимпиадата

Георги Бобев пред Sportal.bg: Алберт няма да кара гигантски слалом на олимпиадата

  • 20 яну 2026 | 11:18
  • 3195
  • 0
Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

  • 19 яну 2026 | 17:14
  • 1014
  • 0
Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

  • 19 яну 2026 | 16:54
  • 1437
  • 0
Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

  • 19 яну 2026 | 16:52
  • 496
  • 0
Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

  • 19 яну 2026 | 16:50
  • 579
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17300
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33042
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33796
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5337
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43447
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121544
  • 41