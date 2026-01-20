Популярни

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

  • 20 яну 2026 | 12:54
  • 1058
  • 0
Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

Действащата носителка на големия кристален глобус Федерика Бриньоне направи своето дългоочаквано завръщане в Световната купа по ски алпийски дисциплини със седмо време в първия манш на гигантския слалом в Кронплац (Италия).

Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата
Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Италианката, която се контузи тежко в края на миналия сезон, стартира с №13 и допусна няколко неточности в своето спускане по „Ерта“. Въпреки това тя успя да влезе сред първите десет, давайки седмото време с пасив от 1.18 секунди от водачката Сара Хектор (Швеция).

Олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 оглави класирането с време от 1:13.54 и аванс от 0.15 пред Камий Раст (Швейцария). Трета с изоставане от 0.39 се нареди водачката в класирането в дисциплината гигантски слалом през сезона Юлия Шайб (Австрия).

Микаела Шифрин (САЩ) и Теа Луис Щернесунд (Норвегия) оформиха челната петица, а в топ 10 влязоха още Марина Гашеница-Даниел (Полша), Бриньоне, Паула Молцън (САЩ), Валери Грение (Канада) и Лара Дела Меа (Италия). На старта днес застанаха общо 59 състезателки, а от тях 49 стигнаха успешно до финала на първия манш. Най-бавна в топ 30 беше Хилма Ловблом, която завърши на 3.67 от своята сънародничка Хектор, а състезателката с най-заден стартов номер, която се класира за втория манш, беше Дания Аленбах (Швейцария), която стартира с №48 и зае 29-то място.

Вторият манш на гигантския слалом в Кронплац стартира в 14:30 часа българско време по-късно днес.

Снимки: Gettyimages

