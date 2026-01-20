Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Юлия Шайб с победа №4 за сезона след страхотен втори манш в Кронплац

Юлия Шайб с победа №4 за сезона след страхотен втори манш в Кронплац

  • 20 яну 2026 | 15:36
  • 1109
  • 0
Юлия Шайб с победа №4 за сезона след страхотен втори манш в Кронплац

Австрийката Юлия Шайб спечели своята четвърта победа за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в гигантския слалом в Кронплац (Италия) благодарение на много силен втори манш.

Шайб заемаше третото място след първото спускане по-рано днес и направо много чисто каране във второто, в което тя даде най-доброто време. Това ѝ позволи да се изкачи на първата позиция, изпреварвайки Камий Раст (Швейцария) и Сара Хектор (Швеция), които завърши съответно втора и трета.

Олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 Хектор беше начело след първия манш и малцина очакваха тя да изостана във втория, тъй като трасето в него беше наредено от нейния треньор Валтер Джирарди. Това обаче се случи в крайна сметка шведката завърши трета, губейки цели 0.85 секунди от Шайб във второто си спускане, за да завърши на 0.46 зад австрийката.

В подножието на подиума остана Микаела Шифрин (САЩ), а челната петица допълни Марина Гашеница-Даниел (Полша). Действащата носителка на Световната купа Федерика Бриньоне (Италия) завърши шеста в своето завръщане в Световната купа след тежката контузия от края на миналия сезона.

С победата си днес Шайб увеличи своя аванс на върха на класирането в дисциплината гигантски слалом, в което с актив от 560 точки тя води със 139 пред Раст. Тройката с пасив от 231 оформя третата от днес Хектор.

В генералното класиране за Световната купа водачка с 973 пункта продължава да е Шифрин, която води със 140 пред Раст. Трета с пасив от 375 е Ема Айхер (Германия), която води с 8 точки пред Линдзи Вон (САЩ) и с 38 пред днешната победителката Шайб, която заема петото място.

Сезонът в Световната купа при дамите продължава този уикенд със стартове в техничните дисциплини гигантски слалом и слалом в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

  • 20 яну 2026 | 12:54
  • 2903
  • 0
Георги Бобев пред Sportal.bg: Алберт няма да кара гигантски слалом на олимпиадата

Георги Бобев пред Sportal.bg: Алберт няма да кара гигантски слалом на олимпиадата

  • 20 яну 2026 | 11:18
  • 3200
  • 0
Акулите победиха Пантерите, провалиха завръщането на Ткачук

Акулите победиха Пантерите, провалиха завръщането на Ткачук

  • 20 яну 2026 | 10:18
  • 450
  • 1
МакКинън записа 2 гола и асистенция, за да достигне 1100 точки в НХЛ

МакКинън записа 2 гола и асистенция, за да достигне 1100 точки в НХЛ

  • 20 яну 2026 | 09:58
  • 398
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 20 яну 2026 | 09:47
  • 518
  • 0
България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

  • 20 яну 2026 | 08:31
  • 1640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17309
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33064
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33809
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5350
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43461
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121546
  • 41