Юлия Шайб с победа №4 за сезона след страхотен втори манш в Кронплац

Австрийката Юлия Шайб спечели своята четвърта победа за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в гигантския слалом в Кронплац (Италия) благодарение на много силен втори манш.

Шайб заемаше третото място след първото спускане по-рано днес и направо много чисто каране във второто, в което тя даде най-доброто време. Това ѝ позволи да се изкачи на първата позиция, изпреварвайки Камий Раст (Швейцария) и Сара Хектор (Швеция), които завърши съответно втора и трета.

Олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 Хектор беше начело след първия манш и малцина очакваха тя да изостана във втория, тъй като трасето в него беше наредено от нейния треньор Валтер Джирарди. Това обаче се случи в крайна сметка шведката завърши трета, губейки цели 0.85 секунди от Шайб във второто си спускане, за да завърши на 0.46 зад австрийката.

В подножието на подиума остана Микаела Шифрин (САЩ), а челната петица допълни Марина Гашеница-Даниел (Полша). Действащата носителка на Световната купа Федерика Бриньоне (Италия) завърши шеста в своето завръщане в Световната купа след тежката контузия от края на миналия сезона.

С победата си днес Шайб увеличи своя аванс на върха на класирането в дисциплината гигантски слалом, в което с актив от 560 точки тя води със 139 пред Раст. Тройката с пасив от 231 оформя третата от днес Хектор.

В генералното класиране за Световната купа водачка с 973 пункта продължава да е Шифрин, която води със 140 пред Раст. Трета с пасив от 375 е Ема Айхер (Германия), която води с 8 точки пред Линдзи Вон (САЩ) и с 38 пред днешната победителката Шайб, която заема петото място.

Сезонът в Световната купа при дамите продължава този уикенд със стартове в техничните дисциплини гигантски слалом и слалом в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Снимки: Gettyimages