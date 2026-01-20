Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина

Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина

  • 20 яну 2026 | 11:18
  • 587
  • 0

Два дни след историческия успех на българските състезатели по време на старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско гост в студиото на Sportal.bg ще бъде Георги Бобев, вицепрезидент на БФ Ски.

В „Интервюто на Sportal.bg” ще коментираме не само успехите в Тервел Замфиров и Радослав Янков, но и представянето на асовете Алберт Попов и Владимир Зографски досега в сезона.

Велико! Българска доминация в Банско!
Велико! Българска доминация в Банско!

Българската федерация по ски има 11 спортисти в групата от 20 състезатели за олимпиадата в Италия. Надеждите ни за медали са свързани с няколко дисциплини, но винаги на олимпиади е имало и изненади.

Разговорът с Георги Бобев започва малко след 15:00 часа.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

  • 19 яну 2026 | 17:14
  • 900
  • 0
Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

  • 19 яну 2026 | 16:54
  • 1356
  • 0
Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

  • 19 яну 2026 | 16:52
  • 463
  • 0
Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

  • 19 яну 2026 | 16:50
  • 546
  • 0
Весела Лечева: Нека всички да са спокойни за олимпиадата

Весела Лечева: Нека всички да са спокойни за олимпиадата

  • 19 яну 2026 | 16:29
  • 978
  • 0
Тервел Замфиров между осем изпита и една олимпиада

Тервел Замфиров между осем изпита и една олимпиада

  • 19 яну 2026 | 15:43
  • 2462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 9502
  • 29
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 19489
  • 33
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 23217
  • 23
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 26187
  • 26
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 119252
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 11568
  • 0