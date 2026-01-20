Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина

Два дни след историческия успех на българските състезатели по време на старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско гост в студиото на Sportal.bg ще бъде Георги Бобев, вицепрезидент на БФ Ски.

В „Интервюто на Sportal.bg” ще коментираме не само успехите в Тервел Замфиров и Радослав Янков, но и представянето на асовете Алберт Попов и Владимир Зографски досега в сезона.

Велико! Българска доминация в Банско!

Българската федерация по ски има 11 спортисти в групата от 20 състезатели за олимпиадата в Италия. Надеждите ни за медали са свързани с няколко дисциплини, но винаги на олимпиади е имало и изненади.

Разговорът с Георги Бобев започва малко след 15:00 часа.