Опечаленият Джошуа има нужда от време, още не е осъзнал загубата напълно

Еди Хърн заяви, че Антъни Джошуа има нужда от време, за да преживее загубата, преди да вземе решение за бъдещето си в бокса, но смята, че бившият световен шампион в тежка категория ще се завърне на ринга.

Антъни Джошуа с емоционално изявление след катастрофата в Нигерия

Близките приятели и членове на екипа на Джошуа – Сина Гами и Латиф Айоделе – загинаха при автомобилна катастрофа близо до Лагос, Нигерия, на 29 декември, след като превозното средство, в което пътували като пътници, се сблъскало с аварирал камион. Джошуа също е бил в автомобила и е получил леки наранявания.

Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

Инцидентът се случи 10 дни след като олимпийският шампион от Лондон 2012 победи Джейк Пол в Маями – първият му мач след загубата от Даниел Дюбоа през септември 2024 г.

„Провел съм няколко разговора с него. Едва сега започнахме да говорим повече, защото е нужно време, за да преодолееш нещо подобно. В такава ситуация единственото, което можеш да направиш, е да оставиш хората да имат своето време", заяви промоутърът на Джошуа Еди Хърн пред The Sportsman Boxing.

Джошуа е изписан от болница след инцидента в Нигерия

"Учудва ме, че хората ме притискат с въпроси какво следва и дали съм говорил с него за кариерата му. Не, тези разговори са много далеч. Планът ми е през следващата седмица да се видя с него като приятел. Няма да отида и да кажа: „Знам, че се случи ужасна трагедия, но да поговорим какво следва“. Това би било идиотско и напълно погрешно.

Когато се случат такива неща, не става дума за бокс или за бизнес, а за теб самия и за семействата на тези две момчета. Нужно е време за траур и за приемане на трагедията. Ако той никога повече не се бие, никой не би могъл да го вини. Но познавайки Ей Джей, вярвам, че след като преживее загубата, ще иска да се върне към бокса.

Единственото нещо, което може да изясни мислите, е времето. И той ще го получи. Нямаме пояси, не сме длъжни да правим нищо. Можем да не се бием две години или дори никога повече.“

Хърн добави, че „сърцето му се къса“ за Джошуа след загубата на двамата му приятели, изиграли ключова роля за успехите му.

„Сина и Латц бяха изключително близки до него на много различни нива“, допълни Хърн. „Те израснаха заедно с него и видяха възхода му, но бяха и неразделна част от екипа. Изключително лоялни и страстни. Преди последния мач Сина беше като лидер на лагера.

Такива неща не те удрят веднага, не ги осъзнаваш дълго време. Аз самият още не съм ги осъзнал напълно, а не бях толкова често около тези момчета, така че си представете какво е за Ей Джей, след като е бил пряко замесен в инцидента. Сърцето ми се къса за него.

Знам колко силен е, но можеш да се опитваш да бъдеш силен и да показваш такава фасада, а дълбоко в себе си никога не знаеш как се чувстваш наистина.

Затова трябва да сме до него. Трябва да му дадем цялата подкрепа и цялото време, от което има нужда, за да вземе решение какво ще прави.“

Снимки: Gettyimages