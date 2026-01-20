Контролата между Ботев (Пловдив) и Партизан пропадна

Контролната среща между отборите на Ботев (Пловдив) и Партизан (Белград) пропадна, съобщиха за БТА от пресслужбата на "канарчетата". Причина е множеството контузени и болни състезатели в лагера на сръбския гранд.

Двубоят трябваше да е първа проверка за играчите на Димитър Димитров от лагера им в Турция и да се проведе на 21 януари (сряда).



От Партизан са изпратили официално писмо до ръководството на "жълто-черните", в което са поднесли своите извинения за невъзможността приятелският мач да се проведе.



От Ботев уточниха още, че в момента търсят нов съперник, с който "канарчетата" да играят утре, за да не се наруши програмата по време на подготвителния лагер в Турция.