  Контролата между Ботев (Пловдив) и Партизан пропадна

  20 яну 2026 | 17:29
Контролната среща между отборите на Ботев (Пловдив) и Партизан (Белград) пропадна, съобщиха за БТА от пресслужбата на "канарчетата". Причина е множеството контузени и болни състезатели в лагера на сръбския гранд. 

Двубоят трябваше да е първа проверка за играчите на Димитър Димитров от лагера им в Турция и да се проведе на 21 януари (сряда). 

От Партизан са изпратили официално писмо до ръководството на "жълто-черните", в което са поднесли своите извинения за невъзможността приятелският мач да се проведе. 

От Ботев уточниха още, че в момента търсят нов съперник, с който "канарчетата" да играят утре, за да не се наруши програмата по време на подготвителния лагер в Турция. 

