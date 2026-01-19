Адвокатът на Ботев: Левски трябва да получи забрана за трансфери

Адвокатът на Ботев (Пловдив) Кристиан Райчев сподели пред журналиста на Sportal.bg Илия Иванов позицията си и тази на клуба относно трансфера на Армстронг Око-Флекс в отбора на Левски. Както е известно, от столичния клуб активираха откупната клауза на футболиста и го привлякоха в редиците си, но от Ботев категорично заявиха, че това не се е случило по регламентиран начин.

Райчев защитава интересите на „канарчетата“ от лятото насам и е на мнение, че от Левски са постъпили неправилно във въпросната ситуация, с което са уронили имиджа на Ботев, като внесе важно уточнение относно това за какво се бори Ботев в повдигнатото дело пред FIFA.

Пловдвичани са на мнение, че Левски трябва да получи забрана да картотекира футболисти през идния трансферен прозорец. В същото време според Райчев на клуба не могат да бъдат отнети точки.

Райчев коментира и други дела, свързани с Ботев Пловдив, както и запорите на сметки, с които клубът трябваше да се справя до момента.