Халф на Ботев (Пд) пред трансфер в Полша

Полският Ракув е напът да осъществи входящ трансфер от България. Според информация на Meczyki, нигерийският талант на Ботев (Пловдив) Ейбрахам Оджо преминава медицински тестове в момента и ако те са успешни, е много вероятно халфът да подпише договор с клуба.

Както е известно, бившият спортен директор на "канарчетата" Артур Платек е съветник по въпросите с трансферите в Ракув. Оджо е на 19 години и основната му позиция е дефанзивен полузащитник. Той пристигна на "Колежа" от руския Виста.

🚨 Raków Częstochowa blisko nowego defensywnego pomocnika. 19-letni Abraham Ojo przechodzi testy medyczne.



To kontynuacja nowej polityki transferowej klubu: młodzi i sprzedażowi. Temat, który był już latem:



▶️ https://t.co/3SW5FWsTyS pic.twitter.com/OQenomz2aR — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 19, 2026

През настоящия сезон Оджо е записал 19 мача за своя тим. Договорът му с пловдивчани е до края на годината, а порталът Transfermarkt оценява стойността му на 250 хиляди евро. Този ход е продължение на новата политика на Ракув - да инвестира в млади играчи със значителен потенциал за бъдеща продажба.

Млад нигериец е петият нов в Ботев (Пд)

Оджо е наблюдаван от лятото, като отборът активно търси потенциални попълнения и в Африка. След есенния полусезон Ракув заема четвърто място в класирането. Тимът има равен брой точки с третия Ягелония и изостава само с една от втория Гурник (Забже) и лидера Висла (Плоцк).