Халф на Ботев (Пд) пред трансфер в Полша

Полският Ракув е напът да осъществи входящ трансфер от България. Според информация на Meczyki, нигерийският талант на Ботев (Пловдив) Ейбрахам Оджо преминава медицински тестове в момента и ако те са успешни, е много вероятно халфът да подпише договор с клуба.
Както е известно, бившият спортен директор на "канарчетата" Артур Платек е съветник по въпросите с трансферите в Ракув. Оджо е на 19 години и основната му позиция е дефанзивен полузащитник. Той пристигна на "Колежа" от руския Виста.
През настоящия сезон Оджо е записал 19 мача за своя тим. Договорът му с пловдивчани е до края на годината, а порталът Transfermarkt оценява стойността му на 250 хиляди евро. Този ход е продължение на новата политика на Ракув - да инвестира в млади играчи със значителен потенциал за бъдеща продажба.
Оджо е наблюдаван от лятото, като отборът активно търси потенциални попълнения и в Африка. След есенния полусезон Ракув заема четвърто място в класирането. Тимът има равен брой точки с третия Ягелония и изостава само с една от втория Гурник (Забже) и лидера Висла (Плоцк).