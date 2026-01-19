Популярни
Халф на Ботев (Пд) пред трансфер в Полша

  • 19 яну 2026 | 19:11
  • 1767
  • 0

Полският Ракув е напът да осъществи входящ трансфер от България. Според информация на Meczyki, нигерийският талант на Ботев (Пловдив) Ейбрахам Оджо преминава медицински тестове в момента и ако те са успешни, е много вероятно халфът да подпише договор с клуба.

Както е известно, бившият спортен директор на "канарчетата" Артур Платек е съветник по въпросите с трансферите в Ракув. Оджо е на 19 години и основната му позиция е дефанзивен полузащитник. Той пристигна на "Колежа" от руския Виста.

През настоящия сезон Оджо е записал 19 мача за своя тим. Договорът му с пловдивчани е до края на годината, а порталът Transfermarkt оценява стойността му на 250 хиляди евро. Този ход е продължение на новата политика на Ракув - да инвестира в млади играчи със значителен потенциал за бъдеща продажба.

Оджо е наблюдаван от лятото, като отборът активно търси потенциални попълнения и в Африка. След есенния полусезон Ракув заема четвърто място в класирането. Тимът има равен брой точки с третия Ягелония и изостава само с една от втория Гурник (Забже) и лидера Висла (Плоцк).

