Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Айнтрахт не се разбра с Терзич, той има друг приоритет

Айнтрахт не се разбра с Терзич, той има друг приоритет

  • 20 яну 2026 | 16:15
  • 592
  • 0
Айнтрахт не се разбра с Терзич, той има друг приоритет

Бившият наставник на Борусия Дортмунд Един Терзич и германският Айнтрахт Франкфурт, който търси нов треньор, не са постигнали споразумение, съобщава телевизия Sky Sport. Тимът от Франкфурт се раздели с доскорошния си наставник Дино Топмьолер и в момента анализира опциите за негов наследник.

Айнтрахт се раздели с треньора си Дино Топмьолер
Айнтрахт се раздели с треньора си Дино Топмьолер

43-годишният Терзич е провел разговори с ръководството на Айнтрахт, но предпочита да продължи кариерата си в чужбина. Сред вариантите за треньорския пост в отбора остава бившият наставник на Борусия Мьонхенгладбах, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг Марко Розе.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  • 20 яну 2026 | 13:43
  • 1144
  • 0
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
  • 2324
  • 1
Марсилия преговаря за талант на Арсенал

Марсилия преговаря за талант на Арсенал

  • 20 яну 2026 | 12:49
  • 1572
  • 0
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
  • 1809
  • 0
Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

  • 20 яну 2026 | 12:35
  • 1173
  • 0
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17339
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33114
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33847
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5389
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43506
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121555
  • 41