Айнтрахт не се разбра с Терзич, той има друг приоритет

Бившият наставник на Борусия Дортмунд Един Терзич и германският Айнтрахт Франкфурт, който търси нов треньор, не са постигнали споразумение, съобщава телевизия Sky Sport. Тимът от Франкфурт се раздели с доскорошния си наставник Дино Топмьолер и в момента анализира опциите за негов наследник.

Айнтрахт се раздели с треньора си Дино Топмьолер

43-годишният Терзич е провел разговори с ръководството на Айнтрахт, но предпочита да продължи кариерата си в чужбина. Сред вариантите за треньорския пост в отбора остава бившият наставник на Борусия Мьонхенгладбах, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг Марко Розе.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages