Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

  • 25 ное 2025 | 19:06
  • 338
  • 0

Трикратният световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу си е поставил доста амбиоциозна цел за своя дебютен сезон в MotoGP през 2026 година.

Ел Турко най-накрая ще направи своето дългоочаквано преминаване в кралския клас, където той ще бъде част от състава на Прамак Ямаха. А по думите на мениджъра на Разгатлиоглу, петкратният световен шампион в Суперспорт Кенан Софуоглу, целта пред турския пилот догодина ще бъде той да предизвика Фабио Куартараро за позицията на водещ пилот в лагера на Ямаха.

„Разбира се, в MotoGP е трудно да кажеш нещо, но има четири мотора на Ямаха, а ние искаме да сме водещият сред тях – каза Софуоглу. – Това е трудно предизвикателство, защото Фабио е един от най-добрите пилоти в падока и ще бъде голямо постижение, ако ние можем да се борим с него. Това е нашата цел за първия сезон.

„Когато погледнете времената, Топрак беше с около секунда и половина по-бавен от Фабио. Но, когато го гледам на пистата, аз не виждам истинския Топрак. Той е малко уплашен, защото няма много налични мотори за него. В момента има само един V4 мотор за Топрак. Той е внимателен, страхува се да не допусне грешки, но все пак е на пистата.

„Може би след няколко теста ще видим истинския Топрак, който спира здраво и пързаля мотора. В момента, без да натиска, аз виждам, че той се справя страхотно. Но има още много. Аз съм настроен позитивно за това, което той върши в момента“, обясни още Софуоглу.

В своя първи публичен тест като пилот в MotoGP Разгатлиоглу се класира 18-ти, изоставайки с 1.294 секунди от Раул Фернандес, който оглави класирането в края на теста във Валенсия миналия вторник. Ел Турко зае втората позиция сред пилотите на Ямаха, а по-бърз от него беше само Куартараро, който изпревари турския пилот с 0.740.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10463
  • 0
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 723
  • 0
Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 575
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 1080
  • 1
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 1202
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 1387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6919
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8938
  • 16
Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3361
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546683
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10463
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27761
  • 27