Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

Трикратният световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу си е поставил доста амбиоциозна цел за своя дебютен сезон в MotoGP през 2026 година.

Ел Турко най-накрая ще направи своето дългоочаквано преминаване в кралския клас, където той ще бъде част от състава на Прамак Ямаха. А по думите на мениджъра на Разгатлиоглу, петкратният световен шампион в Суперспорт Кенан Софуоглу, целта пред турския пилот догодина ще бъде той да предизвика Фабио Куартараро за позицията на водещ пилот в лагера на Ямаха.

„Разбира се, в MotoGP е трудно да кажеш нещо, но има четири мотора на Ямаха, а ние искаме да сме водещият сред тях – каза Софуоглу. – Това е трудно предизвикателство, защото Фабио е един от най-добрите пилоти в падока и ще бъде голямо постижение, ако ние можем да се борим с него. Това е нашата цел за първия сезон.



„Когато погледнете времената, Топрак беше с около секунда и половина по-бавен от Фабио. Но, когато го гледам на пистата, аз не виждам истинския Топрак. Той е малко уплашен, защото няма много налични мотори за него. В момента има само един V4 мотор за Топрак. Той е внимателен, страхува се да не допусне грешки, но все пак е на пистата.



„Може би след няколко теста ще видим истинския Топрак, който спира здраво и пързаля мотора. В момента, без да натиска, аз виждам, че той се справя страхотно. Но има още много. Аз съм настроен позитивно за това, което той върши в момента“, обясни още Софуоглу.

В своя първи публичен тест като пилот в MotoGP Разгатлиоглу се класира 18-ти, изоставайки с 1.294 секунди от Раул Фернандес, който оглави класирането в края на теста във Валенсия миналия вторник. Ел Турко зае втората позиция сред пилотите на Ямаха, а по-бърз от него беше само Куартараро, който изпревари турския пилот с 0.740.

