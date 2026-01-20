Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Брабек след загубата на "Дакар" на 2 км от финала: Това е състезанието, но боли ужасно!

Брабек след загубата на "Дакар" на 2 км от финала: Това е състезанието, но боли ужасно!

  • 20 яну 2026 | 15:15
  • 761
  • 0
Брабек след загубата на "Дакар" на 2 км от финала: Това е състезанието, но боли ужасно!

Американецът Рики Брабек загуби битката за победата при мотоциклетистите в рали "Дакар 2026" само за две секунди, подведен от навигационна грешка едва на два километра от финалната линия. Поражение, което боли, но което според него е част от състезанията.

Това, което трябваше да бъде празничен ден – последният етап обикновено е формалност, малко над сто километра – се превърна в най-жестоката сцена в историята на мотоциклетната надпревара. Брабек застана на старта в Янбу с преднина от 3 минути и 20 секунди и победата в рали "Дакар" изглеждаше сигурна.

Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"
Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

„Точно тук, на два километра преди финала. Не знам, поех по грешната отбивка вляво - обясни пилотът на Хонда, който все още не може да повярва какво е станало. - Пътната книга показваше ляв завой и аз тръгнах натам. Това ме постави в много лоша ситуация и ето ни тук.“

Докато Лусиано Бенавидес пресичаше финалната линия, крещейки от радост, след като записа най-оспорвания финал в историята на рали "Дакар", Рики Брабек олицетворяваше другата страна на монетата: свален шлем, поглед, вперен в празното пространство, и думи, тежки като камъни. След 13 етапа и 5000 състезателни километра, Брабек загуби състезанието с разлика от 2 секунди на финала.

„Чувствам се ужасно. Борихме се здраво цяла седмица и да го загубиш за две секунди... това е наистина малка разлика - призна той. Без извинения, без външни упреци. Само сухото приемане на поражение, което боли толкова повече, колкото по-близо е била победата. - Такива са състезанията. Но имахме нужда от тази победа.“

Километър 98 след старта на последния етап - мястото, което самият Брабек призна, че „ще помни завинаги“, му отне триумф, който вече изглеждаше негов. Две секунди, след почти 49 часа състезание, хиляди километри и единадесет дни на физическо и психическо изтощение.

Снимки: Imago

