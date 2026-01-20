MotoGP пред угрозата да загуби едно от най-емблематичните си състезания

В края на 2026 година MotoGP може да загуби едно от най-емблематичните си състезания, ако не бъдат взети спешни мерки за неговото спасяване.

Става дума за Гран При на Австралия на пистата „Филип Айлънд“, която е сред любимите на повечето пилоти и често предлага едно от най-атрактивните състезания в хода на сезона. Това обаче не компенсира за доста остарелите съоръжения на трасето, които изобщо не отговарят на модерните изисквания на шампионат от ранга на MotoGP.

Поради тази причина е напълно възможно Гран При на Австралия или поне „Филип Айлънд“ да загуби мястото си в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. За това алармира и един от водещите вестници в Мелбърн – The Age.

Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“ получи безпрецедентен 10-годишен договор през 2016 с надеждата това да доведе до нужните реновации на пистата. Това обаче не се случи и от Дорна не са много доволни от този факт. Отделно испанската компания, която вече е под шапката на Либърти медия, предпочита състезанието да бъде преместено по-близо до Мелбърн, за да се максимизира неговият потенциал.

Според The Age желанието на Дорна е Гран При на Австралия в MotoGP да се провежда на пистата „Албърт Парк“, която приема Гран При на Австралия във Формула 1. Тук обаче възниква проблемът с адаптирането на градското трасе към нуждите на MotoGP, тъй като зоните за сигурност ще трябва да бъдат разширени чувствително. За целта доста дървета ще трябва да бъдат изсечени, което надали ще бъде одобрено от местните власти. Отделно не е ясно дали пилотите в световния шампионат по мотоциклетизъм ще бъдат съгласни да се състезават на подобно трасе, което със сигурност ще крие по-големи рискове при падане от всяка друга конвенционална писта.

Ако не се стигне до някакъв компромис, може да видим Гран При на Австралия да напусне щата Виктория и да се насочи към съседна Южна Австралия. Там вече са изразили своята готовност да организират състезанието на друго улично трасе, това е Аделаида, където до ден днешен се провеждат стартове от Суперкарс, а между 1986 и 1995 Аделаида беше домакин и на Гран При на Австралия във Формула 1.