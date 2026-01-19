Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Италианската скиорка Федерика Бриньоне ще взема решения дали да е състезава след Зимните олимпийски игри ден за ден. Това заяви тя преди завръщането си в гигантския слалом за Световната купа в италианския зимен център Кронплац във вторник.

Президентът на Италианския олимпийски комитет заяви през декември, че Бриньоне ще бъде част от тима на страната за Игрите, а 35-годишната алпийка ги описа като „голямата цел“ на сезона си.

„Оттук-нататък планът е да се върна в Кортина и да продължа да тренирам. Ако реша да участвам в друго състезание преди Игрите, ще го направя. Ако реша да не го правя, няма. Същото важи за Олимпийските игри и за надпреварите след тях. Ще продължим с нашата програма седмица за седмица, ден за ден“, заяви Бриньоне пред медиите, цитирана от агенция Ройтерс.

Двукратната световна шампионка ще стартира за пръв път, откакто претърпя няколко фрактури на левия крак във Вал ди Фаса, Италия, през миналия април.

„Имаме обща идея за програмата, но зависи изцяло как се справя утре - не откъм резултати, но откъм болка, усещания и това дали съм в кондиция да издържа цяло състезание. Тук съм да тествам тялото си, особено крака. Със сигурност не съм тук за голям резултат, но искам голям резултат за себе си. Да мога да участвам само по себе си е голям успех“, каза италианката.

Бриньоне каза, че не е имала ден без да усети болка, откакто получи травмата, а дискомфортът засяга пищяла, коляното и околността в ежедневието и на снега.

„Не е имало нито един ден, откакто се контузих, без да изпитам болка. Някои дни е по-зле, други е по-добре, но имаше и дни, в които не можех изобщо да карам ски“, обясни тя.

Двукратната световна шампионка се е завърнала към ските през декември, но първоначално се е затруднявала да обуе екипировката.

„Когато сложих ските, в началото беше катастрофа. Няколко седмици по-късно започнах да виждам светлината в края на тунела, но е много трудно. Това не е истинска подготовка - това е серия от изпитания“, коментира тя.

Гигантският слалом при жените в Милано-Кортина е на 14 и 15 февруари.