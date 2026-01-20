Популярни
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
  • 622
  • 0
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

След мача с Ризеспор, спечелен от Гьозтепе с 3:1, българският треньор на тима от Измир Станимир Стоилов заяви, че както представянето на отбора, така и заетостта на стадиона са били на около 80 процента, подчертавайки, че макар победата да е ценна, качеството на играта трябва да се подобри. Съставът на българския специалист е на 4-о място в класирането след тази среща с 35 точки, на 3 от Трабзонспор, който е пред тях.

Гьозтепе на Мъри Стоилов продължава победния си ход в Турция
Гьозтепе на Мъри Стоилов продължава победния си ход в Турция

„Мисля, че това беше много ценна победа за нас, важни 3 точки. Спечелихме срещу силен отбор и си я заслужихме. Имам обаче забележки към титулярите ни след дългата пауза. Някои от нашите играчи не успяха да отговорят на очакванията.  Много играчи бяха далеч от едно високо ниво, което създаде проблеми в стила ни на игра. Моите футболисти трябва да са на високо ниво във всеки мач. Можехме да вкараме втори гол, след като поведохме с 1:0, но Ризеспор също имаше своите възможности“, анализира българският специалист и подчерта, че такива ситуации за противника при минимална преднина не бива да се допускат. „Представихме се на 80% тази вечер. Трибуните също бяха пълни на 80%. Винаги казвам, че наказанията са нещо негативно. В този мач на близо 5000 наши фенове беше забранено да влязат. Преди това в други две срещи имаше същата ситуация. Играхме с 80% капацитет както на терена, така и по трибуните. Победата беше ценна за нас“, добави той.

Стоилов, коментирайки ситуацията с централните защитници Морган Бокеле и Елитон Жуниор, които получиха жълти картони в мача с Ризеспор и са вън за гостуването на Фенербахче, продължи изявлението си по следния начин: „Никога не говоря за съдии. Разбира се, това беше тъжна ситуация за нас. Двама от нашите основни играчи са наказани. Имаме обаче и други централни защитници и мачът с Фенербахче е възможност и за тях. Такива неща се случват във футбола. Елитон и Бокеле са свикнали да играят заедно. Другите ни централни защитници също имат синхрон, така че няма от какво да се тревожим. Лоша ситуация е, че и двамата са извън състава. Може би щеше да е по-добре, ако само един от тях беше наказан, но можем да преодолеем тази ситуация“.

