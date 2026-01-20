Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ е в добра форма, за да затвърди мястото си в елиминациите на ШЛ, убеден е Луис Енрике

ПСЖ е в добра форма, за да затвърди мястото си в елиминациите на ШЛ, убеден е Луис Енрике

  • 20 яну 2026 | 09:47
  • 233
  • 0

Треньорът Луис Енрике заяви, че Пари Сен Жермен е в добра форма, за да затвърди мястото си във фазата на елиминациите на Шампионската лига. ПСЖ е трети в класирането и победа над Спортинг (Лисабон) тази вечер би трябвало да гарантира място в челната осмица за шампионите. Това ще бъде пети мач за тима за 17 дни, но наставникът вярва, че играчите му са готови за предизвикателството.

Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ
Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ

„В решаващата част от сезона сме. Връщаме си контузени играчи. Това е най-хубавият момент от сезона, трябва да се подготвим добре и да бъдем фокусирани. Това е важен момент в Шампионската лига. Мачът във вторник е на изключителен стадион срещу труден отбор като Спортинг. Те са тим с качествени играчи, които обичат да държат топката“, каза Енрике на пресконференцията си преди срещата. Въпреки това гостите ще бъдат без контузените Жоао Невеш и Куентин Нджанту, докато Люка Ернандес е наказан.

Защитникът Нуно Мендеш ще се завърне в клуба, където започна кариерата си. „Гордост е да се върна у дома. Това е специален мач за мен, ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Има малко напрежение, защото е Шампионска лига. Ще се опитаме да дадем най-доброто , за да спечелим. Надявам се, че ще бъде страхотен ден. Ще се радвам, ако феновете ме аплодират, но ще нося фланелката на Пари Сен Жермен. Спортинг винаги ще бъде в сърцето ми, уважавам много този клуб. Надявам се да се класират напред и бих искал да играя на финала срещу тях. Ще бъде трудно да играя финала срещу тях - но се надявам да имат добри резултати“, коментира португалският национал.

Спортинг, който е непобеден в 14 мача от първенството, е 14-и в класирането на ШЛ и вероятно ще се нуждае от минимум четири точки от последните си два мача - срещу ПСЖ и при гостуването на Атлетик Билбао, за да се класира в топ 8. Бразилското крило Луис Гилерме ще дебютира в Европа за португалския отбор. Тийнейджърът завърши трансфера си от Уест Хам за 15 милиона британски лири миналата седмица и записа първи двубой за новия си отбор при победата с 3:0 над Каса Пиа в петък. „Той изигра добър мач и ще се подобрява с времето. Млад е, на 19 години, много е интелигентен, обича да учи и разбира бързо. В бъдеще ще бъде много важен за тима“, заяви старши треньорът Руи Боржеш.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 118410
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 6431
  • 0
Интер - Арсенал е черешката на тортата в Шампионската лига

Интер - Арсенал е черешката на тортата в Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:15
  • 2417
  • 2
Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ

Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ

  • 20 яну 2026 | 06:40
  • 637
  • 0
Ще има ли отново освирквания на"Бернабеу"?

Ще има ли отново освирквания на"Бернабеу"?

  • 20 яну 2026 | 06:20
  • 1105
  • 2
Ман Сити няма право на грешка в Норвегия

Ман Сити няма право на грешка в Норвегия

  • 20 яну 2026 | 06:00
  • 788
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 5651
  • 14
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 12773
  • 19
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 15745
  • 16
Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 14604
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 118410
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 6431
  • 0