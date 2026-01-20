ПСЖ е в добра форма, за да затвърди мястото си в елиминациите на ШЛ, убеден е Луис Енрике

Треньорът Луис Енрике заяви, че Пари Сен Жермен е в добра форма, за да затвърди мястото си във фазата на елиминациите на Шампионската лига. ПСЖ е трети в класирането и победа над Спортинг (Лисабон) тази вечер би трябвало да гарантира място в челната осмица за шампионите. Това ще бъде пети мач за тима за 17 дни, но наставникът вярва, че играчите му са готови за предизвикателството.

Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ

„В решаващата част от сезона сме. Връщаме си контузени играчи. Това е най-хубавият момент от сезона, трябва да се подготвим добре и да бъдем фокусирани. Това е важен момент в Шампионската лига. Мачът във вторник е на изключителен стадион срещу труден отбор като Спортинг. Те са тим с качествени играчи, които обичат да държат топката“, каза Енрике на пресконференцията си преди срещата. Въпреки това гостите ще бъдат без контузените Жоао Невеш и Куентин Нджанту, докато Люка Ернандес е наказан.

Защитникът Нуно Мендеш ще се завърне в клуба, където започна кариерата си. „Гордост е да се върна у дома. Това е специален мач за мен, ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Има малко напрежение, защото е Шампионска лига. Ще се опитаме да дадем най-доброто , за да спечелим. Надявам се, че ще бъде страхотен ден. Ще се радвам, ако феновете ме аплодират, но ще нося фланелката на Пари Сен Жермен. Спортинг винаги ще бъде в сърцето ми, уважавам много този клуб. Надявам се да се класират напред и бих искал да играя на финала срещу тях. Ще бъде трудно да играя финала срещу тях - но се надявам да имат добри резултати“, коментира португалският национал.

🎙️ The words of Luis Enrique and Nuno Mendes ahead of #SCPPSG in Lisbon! @ChampionsLeaguehttps://t.co/V5hlDAzn8T — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 19, 2026

Спортинг, който е непобеден в 14 мача от първенството, е 14-и в класирането на ШЛ и вероятно ще се нуждае от минимум четири точки от последните си два мача - срещу ПСЖ и при гостуването на Атлетик Билбао, за да се класира в топ 8. Бразилското крило Луис Гилерме ще дебютира в Европа за португалския отбор. Тийнейджърът завърши трансфера си от Уест Хам за 15 милиона британски лири миналата седмица и записа първи двубой за новия си отбор при победата с 3:0 над Каса Пиа в петък. „Той изигра добър мач и ще се подобрява с времето. Млад е, на 19 години, много е интелигентен, обича да учи и разбира бързо. В бъдеще ще бъде много важен за тима“, заяви старши треньорът Руи Боржеш.

