Двубоят срещу Спортинг няма да е разходка за ПСЖ

Спортинг (Лисабон) и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в мач от оновната фаза на Шампионската лига довечера от 22:00 часа на стадион "Жозе Алваладе". Главен съдия на двубоя ще бъде опитният английски рефер Антъни Тейлър. Мачът е важен и за двата тима, които сес стремят да финишират в топ 8 на класирането и да продължат директно на осминафиналите.

В момента Пари Сен Жермен заема трето място с 13 точки от 6 изиграни мача, демонстрирайки впечатляваща офанзивна мощ с 19 отбелязани гола. Парижани са в отлична позиция за класиране в елиминационната фаза на турнира, но се нуждаят от положителен резултат в Лисабон.



Спортинг се намира на 14-то място с 10 точки. "Лъвовете" ще преследват трите точки срещу европейския клубен шампион, за да увеличат шансовете си за топ 8 в крайното подреждане.

Спортинг демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Португалският тим постигна убедителна победа в последния си мач срещу Каса Пиа (3:0) в Лига Португал. Преди това "лъвовете" отстъпиха на Витория (Гимараеш) с 1:2 в Купата на Лигата на Португалия. В първенството записаха равенство с Жил Висенте (1:1), а преди това постигнаха две впечатляващи победи - срещу Рио Аве (4:0) и като гост на Витория (Гимараеш) с 4:1.



ПСЖ също има три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Парижани разгромиха Лил с 3:0 в Лига 1, но преди това изненадващо отпаднаха от Париж ФК с 0:1 в Купата на Франция. В мача за Суперкупата на Франция тимът на Луис Енрике надви Марсилия след изпълнение на дузпи,а преди това победи Париж ФК с 2:1 в първенството.

Спортинг (Лисабон) ще трябва да се справи без ключовия полузащитник Мортен Юлманд, който е наказан за този мач. Отборът има сериозни проблеми в защита, тъй като Усман Диоманде и Едуардо Куарешма са контузени. В средата на терена липсва и важният Педро Гонсалвеш, а в нападение младият талант Жовани Кенда и опитният Нуно Сантош също са извън строя поради контузии. Под въпрос е гръцкият нападател Фотис Йоанидис. Очаква се Максимилиано Араухо да бъде ключова фигура за домакините в нападение.



Пари Сен Жермен също има своите проблеми със състава. Защитникът Люка Ернандес е наказан и няма да участва в срещата. Контузени са младите нападатели Ибрахим Мбайе и Куентин Нджанту, както и южнокореецът Канг-Ин Лий и вратарят Матвей Сафонов. Мароканският национал Ашраф Хакими също няма да играе, а Жоао Невеш остава под въпрос. В средат на терена диригентската палка отново ще държи Витиня.

Въпреки че са редовни участници в европейските клубни турнири, двата отбора никога не са се изправяли един срещу друг в официален двубой.



В последния кръг в основната фаза на Шампионската лига ПСЖ ще посрещне Нюкасъл, а Спортинг ще има трудно гостуване на Атлетик Билбао.