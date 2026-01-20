Треньорът на Монако: Реал Мадрид е страхотен отбор, но няма да се откажем от стила си

Треньорът на Монако Себастиен Поконьоли сподели очакванията си за предстоящия двубой срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, като подчерта, че отборът му ще остане верен на своята философия, независимо от съперника.

Запитан какво го притеснява в Реал Мадрид, Поконьоли отговори: „Най-много ме вълнува решаването на нашите собствени проблеми. Трябва да изиграем отличен мач, за да имаме шансове. Реал е страхотен отбор и ще ни постави в трудна ситуация. За да ги накараме да се усъмнят, ще трябва да направим всичко правилно. Не мислим за това дали те са в добър или лош период", коментира Поконьоли.

Относно възможността отборът му да играе предимно в защита, треньорът заяви: „Реал е домакин и ще иска да води играта. Но това няма да промени нашата игрова философия. Никога не съм казвал, че ще се защитаваме, ще бъда верен на философията на Монако. Трябва да сме добри без топка, но не възнамеряваме да се отказваме от своя стил“, подчерта белгийският специалист.

Монако заема 19-о място в класирането с актив от 9 точки.