Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) заминава за Кипър по-рано от предвиденото

Ботев (Враца) заминава за Кипър по-рано от предвиденото

  • 19 яну 2026 | 19:47
  • 325
  • 0
Ботев (Враца) заминава за Кипър по-рано от предвиденото

Отборът на Ботев (Враца) ще замине за подготвителния си лагер в Кипър по-рано от предвиденото. "Зелените" трябваше да пътуват за островната държава на 25 януари, но това ще се случи четири дни по-рано.

Това налага промяна в планираните контроли - предварително обявената проверка срещу Етър няма да се състои. За сметка на това в Кипър тимът на Тодор Симов ще се изправи срещу датския Вейле два пъти.

24 януари: Ботев (Враца) - Вейле

26 януари: Ботев (Враца) - Агия Напа

28 януари: Ботев (Враца) - Вейле

 1 февруари: Ботев (Враца) - Арарат-Армения

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Халф на Ботев (Пд) пред трансфер в Полша

Халф на Ботев (Пд) пред трансфер в Полша

  • 19 яну 2026 | 19:11
  • 1775
  • 0
Чиликов взе 20 футболисти за лагера в Поморие

Чиликов взе 20 футболисти за лагера в Поморие

  • 19 яну 2026 | 19:01
  • 681
  • 1
Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

  • 19 яну 2026 | 18:55
  • 650
  • 0
Хебър с допълнителна контрола по време на лагера в Анталия

Хебър с допълнителна контрола по време на лагера в Анталия

  • 19 яну 2026 | 18:40
  • 558
  • 1
Двама подновиха тренировки с Левски

Двама подновиха тренировки с Левски

  • 19 яну 2026 | 18:27
  • 1806
  • 0
Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция

Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция

  • 19 яну 2026 | 17:58
  • 586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 166
  • 0
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 21813
  • 207
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 16759
  • 20
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 34569
  • 23
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 26031
  • 25
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 29938
  • 28