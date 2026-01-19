Ботев (Враца) заминава за Кипър по-рано от предвиденото

Отборът на Ботев (Враца) ще замине за подготвителния си лагер в Кипър по-рано от предвиденото. "Зелените" трябваше да пътуват за островната държава на 25 януари, но това ще се случи четири дни по-рано.

Това налага промяна в планираните контроли - предварително обявената проверка срещу Етър няма да се състои. За сметка на това в Кипър тимът на Тодор Симов ще се изправи срещу датския Вейле два пъти.

24 януари: Ботев (Враца) - Вейле

26 януари: Ботев (Враца) - Агия Напа

28 януари: Ботев (Враца) - Вейле

1 февруари: Ботев (Враца) - Арарат-Армения