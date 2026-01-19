Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

Жерард Пике има идеи за промяна на футбола, както и на някои от най-популярните спортове в света. В интервю за “Ла Република” бившият защитник на Барселона и настоящ собственик на ФК Андора излезе с предложения, които за мнозина могат да звучат странно.

Откакто се оттегли от терена, световният шампион от 2010 г. имаше много идеи коя коя по-странни, като се включи и в различни значими проекти. Той революционизира Купа Дейвис, премести Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия, създаде Kings League – отборно състезание, в което привлече много оттеглили се звезди, и стана собственик на футболния клуб ФК Андора, който изкачи до Сегунда Дивисион.

„Футболът е спорт с над 100-годишна история и той остава най-красивият спорт в света - започна Пике. - Той е като религия. Ако бях замесен във футбола, не бих променил правилата. Само детайли, защото все още работи. Но един сегмент от публиката иска нещо друго. Дотук исках да стигна. 0:0 е убиецът на емоциите. Предлагам продукт за поколение, което търси скорост, интеракция. Казва се, че младите са поколението „Всичко и Сега“, но може би просто искат да бъдат чути. Искат да взаимодействат.“

“ФИФА и УЕФА не слушат публиката, не я питат какво иска. Ние го правим, оставяме ги да избират цветовете на терена, те предпочетоха черното пред зеленото, избират събитието, времето за игра, дните. Питаме ги и ги оставяме да решават. Защото в крайна сметка сме това, което сме, благодарение на тези, които ни гледат. И знаем какво искат”, убеден е бившият футболист на Барса.

Той критикува настоящето на футбола: „Италианският футбол не е бавен. Той е като португалския или испанския футбол. Младите го намират за скучен, защото не намират това, което искат. Новото поколение се пали много бързо. Ние, подобно на собствениците на Шампионската лига, искаме да използваме правилата на футбола, за да създадем друг, допълващ, по-динамичен продукт, който да трае по-малко време.“

“Футболът не ми липсва, искам да създавам нови неща. За мен футболът е минало. Играх 20 години, даде ми толкова много, много съм горд. Искам да седя в хотел и да мисля”.

Пике не е доволен и от тениса: „Не искам предизвикателства, а да привлека нова публика, която да продължи да гледа футбол. И тенис. Дори и да не искат да гледат петчасов мач. Има хора, които обичат да гледат петчасов мач между Алкарас и Синер. Ние търсим нещо различно. В историята нещата трябва да се променят в даден момент.”

Бившият испански национал мисли и за Kings League в баскетбола: „Защо да не опитаме да променим и други спортове, като баскетбола? Вярно е, че НБА е забавна, но можем да променим и правилата. Можем да играем 3 на 3 и да въведем изстрели за 10 точки, освен тези за 2 и 3 точки. Но това не е всичко. Можете да революционизирате всяка дисциплина, да промените правилата от Средновековието. Има и други спортове като футбол, бокс, ММА, дори дартс. Можете да добавите създатели на съдържание, нови правила, можете да използвате стрийминг платформи – Twitch, TikTok или YouTube – за да достигнете до нова публика с различни видове разпространение. Целият свят е свързан с мобилни телефони и социални мрежи. Имаме толкова много идеи и толкова много неща за вършене.“

