Денимир Димитров: Титлата е следващата ни цел

Тимът на Етрополе спечели втора поредна Купа на България Висша лига, след победа над Миньор (Перник) с 3:1 гейма в големия финал на надпреварата, изигран в "Арена СамЕлион".

Отличеният за MVP за втора поредна година Денимир Димитров говори пред BGvolleyball.com след срещата, като заяви, че титлата в първенството е следващата цел на отбора, и, че колективът е бил нещото, което е направило разликата в битката с перничани.

"За втори път печелим Купата, да. Това означава, че имаме постоянство и сме свикнали да играем заедно. Радващо е, че трета година сме на финал."

"Колективът бе това, което направи разликата. Доста пъти побеждаваме благодарение на това и смятам, че е най-важното качество в един отбор. Тренираме недостатъчно през седмицата и е трудно да се поддържа волейболна форма. Стараем се, смятам, че за броя пъти, в които тренираме, играем приятен волейбол", добави плеймейкърът.

"В нашата лига мачовете винаги може да се развият по всякакъв начин. Всичко може да се случи. Има много амплитуди в играта, но с оглед на това, което казах, мисля, че е нормално", смята Димитров.

"Два пъти успяхме да се върнем след голяма разлика от противниковия отбор. Който играе по-събрано и изпълнява лесните неща по-добре - печели. Нашият отбор доста пъти е обръщал играта, бяхме спокойни и знаехме какво да направим", каза волейболистът.

"МВП-то е голяма наслада, благодаря за наградата. Важно е да отбележа, че условията в залата бяха феноменални. Това със сигурност допринася за настроението, за емоциите и за цялостното преживяване. Отличието за мен е мотивация да не спирам да правя това, което правя и причина да се наслаждавам още повече на бъдещите мачове", споделя разпределителят.

"Титлата в първенството е нашата следваща цел, за жалост предишни години винаги допускаме някакви невиждани обрати. За мен е важно отборът всеки път да излиза и да играе за победа на всяка цена - другото ще си дойде само", заяви той.

"За приятелите на волейболен клуб Етрополе казвам едно голямо БЛАГОДАРЯ! Хората пътуваха, дойдоха заедно да изживеем хубави емоции и мисля, че се получи добре. Благодаря им и, ако четат това, ще се видим още тази събота в Етрополе. Поздрави на всички!", завърши Димитров.

Снимки: Startphoto