Денимир Димитров отново MVP на Купа Висша лига

Разпределителят на Етрополе Денимир Димитров за втора поредна година бе отличен за MVP на финала за Купата на България Висша лига.

Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига

Плеймейкърът имаше ключова роля за успеха на тима си над Миньор (Перник) с 3:1 гейма и спечелването на втори пореден трофей.

Съотборникът му Боян Христов пък стана Играч на публиката, след като събра 412 гласа в традиционната анкета на НВЛ, с убедително предимство над волейболиста на Перник Кристиян Киров (220 гласа).