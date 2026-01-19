Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денимир Димитров отново MVP на Купа Висша лига

Денимир Димитров отново MVP на Купа Висша лига

  • 19 яну 2026 | 12:15
  • 184
  • 0

Разпределителят на Етрополе Денимир Димитров за втора поредна година бе отличен за MVP на финала за Купата на България Висша лига.

Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига
Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига

Плеймейкърът имаше ключова роля за успеха на тима си над Миньор (Перник) с 3:1 гейма и спечелването на втори пореден трофей.  

Съотборникът му Боян Христов пък стана Играч на публиката, след като събра 412 гласа в традиционната анкета на НВЛ, с убедително предимство над волейболиста на Перник Кристиян Киров (220 гласа).   

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

  • 18 яну 2026 | 21:08
  • 4950
  • 1
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 18696
  • 10
Александър Къндев най-резултатен за победа на Лонг Бийч в САЩ

Александър Къндев най-резултатен за победа на Лонг Бийч в САЩ

  • 18 яну 2026 | 20:22
  • 1238
  • 0
Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

  • 18 яну 2026 | 19:30
  • 734
  • 2
Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

  • 18 яну 2026 | 18:59
  • 1642
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

  • 18 яну 2026 | 18:42
  • 2141
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8770
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7227
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21250
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15741
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11234
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53949
  • 240