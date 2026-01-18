Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига

Волейболистите на Етрополе защитиха efbet Купа на България Висша лига. Воденият от Пламен Тодоров тим се наложи над Миньор (Перник) с 3:1 (27:25, 21:25, 25:22, 25:19) в големия финал на турнира, игран този следобед в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Миналата година Етрополе спечели трофея след успех над Родопа (Смолян).

Миньор тръгна с преднина от 2:0 в първия гейм, като диктуваше играта в следващите минути. След 10:7 настъпиха някои колебания и от Етрополе се доближиха в резултата - 12:11. Перничани обаче бързо излязоха от ситуацията и се откъснаха. Момчетата на Пламен Тодоров отговориха със серия, обръщайки от 12:16 до 18:16 в своя полза. Етрополци поддържаха преднина от 1-2 точки, но в края на гейма "жълто-черните" изравниха при 23:23. Миньор стигна първи до геймбол при 24:23, но не успя да се възползва от него. Битката продължи и в крайна сметка Етрополе измъкна гейма след 27:25. Втората част стартира с аванс за Етрополе, но след 6:4 волейболистите от Миньор набраха инерция и взеха преднина от 12:7. Етрополе обаче не се отказа и успя да намали част от изоставането си - 11:14. Перничани натрупаха отново разлика, но етрополци не се отказаха. Двата отбора се движеха близо, обаче волейболистите на Кристиян Богданов отново дръпнаха и диктуваха играта до края - 25:21 и 1:1.

В третия гейм възходящата линия на Етрополе продължи, като направиха отличен старт, но не успяха да удържат темпото. След 6:3 лека-полека момчетата на Пламен Тодоров набраха инерция и обърнаха до 11:9 в своя полза. В следващите минути те бяха доминиращи, въпреки отпора на перничани. Миньор допусна доста грешки на сервис и това оказа своето влияние. Етрополци бяха пълен хегемон и устояха, въпреки че Миньор оказа сериозен натиск. Напрежението бе пълно, но "червено-белите" се мобилизираха и спечелиха гейма след 25:22. Решителната четвърта част тръгна ударно за Миньор - 6:0, но сервисът на Етрополе изигра своята роля. Дистанцията бе скъсена значително - 7:6, а впоследствие и стопена напълно. Двата отбора си разменяха волейболни аргументи, обаче от Етрополе показаха за пореден път характер и дръпнаха. До края те не допуснаха да бъдат застигнати и спечелиха след 25:19 за крайното 3:1.

Като най-полезен състезател (MVP) беше отличен капитанът на Етрополе Денимир Димитров. Наградата “Играч на публиката” отиде при Боян Христов, който получи над 400 гласа в анкетата на НВЛ.

МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЕТРОПОЛЕ 1:3 (25:27, 25:21, 22:25, 19:25)

МИНЬОР: Виктор Костадинов, Кристиан Киров, Кристиян Андреев, Адриан Аначков, Димитър Иванов, Марио Манолов - Ивайло Лалов-либеро (Денис Стаменов, Стефан Маринов, Йордан Ранджев)

Старши треньор: КРИСТИЯН БОГДАНОВ

ЕТРОПОЛЕ: Денимир Димитров, Иван Панков, Илиян Иванов, Боян Христов, Мартин Йовчев, Слави Петров - Георги Райков-либеро (Радостин Райков)

Старши треньор: ПЛАМЕН ТОДОРОВ.

Снимки: Startphoto