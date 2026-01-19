Фабиен и Камдем с еднакви травми

Контузията на крилото на Левски Карл Фабиен е същата като тази на Оливер Камдем - на мускулите на задното бедро, с единствената разлика, че при офанзивния футболист е на десния крак, а при защитника - на левия. Това обявиха от синия клуб след направените медицински изследвания на Фабиен в клиника в Анталия.

Левски обяви каква е контузията на Камдем

Французинът получи травмата по време на контролната среща с Войводина (1:2) и бе принудително заменен. Контузията е четвърта за него, откакто е състезател на Левски. Това се случва за по-малко от година, след като официално подписа със столичния гранд на 24 февруари 2025 г. За този период той взе участие в 25 мача във всички турнири.

Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Карл Фабиен", написаха от "Герена".