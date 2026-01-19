Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Фабиен и Камдем с еднакви травми

Фабиен и Камдем с еднакви травми

  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 1622
  • 0

Контузията на крилото на Левски Карл Фабиен е същата като тази на Оливер Камдем - на мускулите на задното бедро, с единствената разлика, че при офанзивния футболист е на десния крак, а при защитника - на левия. Това обявиха от синия клуб след направените медицински изследвания на Фабиен в клиника в Анталия.

Левски обяви каква е контузията на Камдем
Левски обяви каква е контузията на Камдем

Французинът получи травмата по време на контролната среща с Войводина (1:2) и бе принудително заменен. Контузията е четвърта за него, откакто е състезател на Левски. Това се случва за по-малко от година, след като официално подписа със столичния гранд на 24 февруари 2025 г. За този период той взе участие в 25 мача във всички турнири.

Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година
Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Карл Фабиен", написаха от "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

  • 19 яну 2026 | 13:41
  • 8746
  • 11
Двама български рефери получиха назначение за дерби от Шампионската лига по футзал

Двама български рефери получиха назначение за дерби от Шампионската лига по футзал

  • 19 яну 2026 | 13:25
  • 724
  • 0
Черноморец привлече юноша на Лудогорец, минал през Перуджа

Черноморец привлече юноша на Лудогорец, минал през Перуджа

  • 19 яну 2026 | 13:17
  • 1458
  • 4
Студено време посрещна Локомотив (Пд) в Белек

Студено време посрещна Локомотив (Пд) в Белек

  • 19 яну 2026 | 13:06
  • 597
  • 1
Силен трансфер за Добруджа

Силен трансфер за Добруджа

  • 19 яну 2026 | 13:02
  • 2083
  • 3
Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

  • 19 яну 2026 | 12:27
  • 2549
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 16826
  • 137
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 13714
  • 13
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 30042
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 22525
  • 17
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 24056
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 7721
  • 14