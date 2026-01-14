Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски обяви каква е контузията на Камдем

Левски обяви каква е контузията на Камдем

  • 14 яну 2026 | 17:29
  • 1727
  • 0

Защитникът на Левски Оливер Камдем е с травма на мускулите на задното бедро на левия крак. Това бе установено след направените медицински изследвания на футболиста в клиника в Анталия, Турция.  

Французинът получи контузията време на контролната среща с Ниредхаза (0:0) и бе принудително заменен.

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Оливер Камдем", написаха от клуба.

