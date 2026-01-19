Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

  • 19 яну 2026 | 14:05
  • 1046
  • 1

Мачовете от 1/4-финалите на Sesame Купа на България ще се изиграят в периода 10-12 февруари. Първият сблъсък от програмата е този между ЦСКА и ЦСКА 1948, който е насрочен за вторник (10 февруари) от 18:00 часа.

Ден по-късно са двубоите Ботев (Враца) - Арда и Лудогорец - Левски, а в четвъртък е пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Купа България 1/4-финали

10.02 /вторник/

ЦСКА Сф

-

ЦСКА 1948 Сф

18.00

11.02 /сряда/

Ботев Вр

-

Арда 1924 Кж

15.00

 

Лудогорец 1945 Рз

-

Левски Сф

18.00

12.02 /четвъртък/

Локомотив 1926 Пд

-

Ботев Пд

18.00

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

  • 19 яну 2026 | 13:41
  • 2799
  • 3
Двама български рефери получиха назначение за дерби от Шампионската лига по футзал

Двама български рефери получиха назначение за дерби от Шампионската лига по футзал

  • 19 яну 2026 | 13:25
  • 381
  • 0
Черноморец привлече юноша на Лудогорец, минал през Перуджа

Черноморец привлече юноша на Лудогорец, минал през Перуджа

  • 19 яну 2026 | 13:17
  • 809
  • 3
Студено време посрещна Локомотив (Пд) в Белек

Студено време посрещна Локомотив (Пд) в Белек

  • 19 яну 2026 | 13:06
  • 388
  • 1
Силен трансфер за Добруджа

Силен трансфер за Добруджа

  • 19 яну 2026 | 13:02
  • 1211
  • 2
Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

  • 19 яну 2026 | 12:27
  • 1771
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11151
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9551
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24569
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18098
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16232
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2784
  • 3