Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

Мачовете от 1/4-финалите на Sesame Купа на България ще се изиграят в периода 10-12 февруари. Първият сблъсък от програмата е този между ЦСКА и ЦСКА 1948, който е насрочен за вторник (10 февруари) от 18:00 часа.

Ден по-късно са двубоите Ботев (Враца) - Арда и Лудогорец - Левски, а в четвъртък е пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Купа България 1/4-финали

10.02 /вторник/ ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 18.00 11.02 /сряда/ Ботев Вр - Арда 1924 Кж 15.00 Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.00 12.02 /четвъртък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 18.00