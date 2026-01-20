Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора

Българският национал Атанас Чернев влезе като резерва за Ещрела Амадора при тежкото поражение с 0:5 от Ещорил в среща от 18-ия кръг на Лига Португал. Защитникът беше извън групата при равенството срещу Брага (3:3) в началото на месеца, а днес се появи в 80-ата минута, когато гостите вече бяха вкарали и петте си гола.

Жоао Карвальо даде преднина на Ещорил в 3-тата минута, а в края на първото полувреме Маркъс Айомиде от Ещрела Амадора получи директен червен картон, което се оказа фатално за неговия тим.

За по-малко от четвърт час през второто полувреме Ещорил вкара три безответни попадения, възползвайки се от численото си предимство. Два от тях бяха дело на Янис Беграуи, а веднъж се разписа Алехандро Хосе Маркес Мендес. Точка на спора сложи Беграуи, който оформи хеттрика си в 70-ата минута.

В класирането Ещрела Амадора заема 12-то място с 19 точки, а Ещорил се изкачи до 9-ата позиция с актив от 23 точки, колкото има и Алверка.

Следвай ни:

Снимки: Imago