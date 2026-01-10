Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години

Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години

  • 10 яну 2026 | 14:23
  • 134
  • 0
Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години

Легендата на пловдивския футбол Георги Георгиев - Гецата празнува днес рожден ден. Бившият халф, който в България е играл единствено за Марица, Тракия и ЦСКА, навършва 63 години.

Ето как Гецата бе поздравен от родния си клуб Марица:

Честит рожден ден на легендата Георги Георгиев - Гецата! Нека бъде здрав и много щастлив! Желаем му дълголетие и още много успешни начинания!

Георги Георгиев е юноша на "Марица". Става републикански шампион при децата, през сезон 1976/77, с набор 1963 на "жълто-сините", с треньор Димитър Видинлиев. Играе за мъжкия тим в периода 1980 - 1984 г., записвайки 74 мача за родния си клуб.

Преминава в "Тракия" (Пловдив), където играе 4 години, а след това и в ЦСКА. Печели шампионските титли през 1989 и 1990 година, две Купи на Съветската армия, Суперкупата на страната и достига полуфинал в турнира за КНК.

Пет сезона носи екипа на френския Мюлуз, а в края на състезателната си кариера отново играе за ЦСКА и Марица.

Част е от състава на България по време на незабравимото световно първенство през 1994 година в САЩ. Остава в историята като един от най-техничните български футболисти.

Георги Георгиев е бил треньор, както и президент на родния си клуб "Марица".

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

  • 10 яну 2026 | 12:20
  • 792
  • 0
Голмайсторът на Марица (Пд) продължава с пробите в Локо (Пд)

Голмайсторът на Марица (Пд) продължава с пробите в Локо (Пд)

  • 10 яну 2026 | 11:46
  • 1069
  • 0
Димитър Митков се завръща в Спартак (Варна)

Димитър Митков се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 яну 2026 | 11:16
  • 1730
  • 4
Ботев (Пд) прати нигериец в Спартак (Плевен)

Ботев (Пд) прати нигериец в Спартак (Плевен)

  • 10 яну 2026 | 10:26
  • 1630
  • 0
Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

  • 10 яну 2026 | 09:45
  • 2913
  • 2
Добри новини за Левски и Веласкес

Добри новини за Левски и Веласкес

  • 10 яну 2026 | 09:32
  • 8802
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 6135
  • 9
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 5178
  • 8
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Уулвс с два ранни гола

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Уулвс с два ранни гола

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 537
  • 0
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 6525
  • 8
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 8408
  • 12
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 599
  • 1