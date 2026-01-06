Популярни
Футболист на Марица прекрати кариерата си едва на 21 години
Футболист на Марица прекрати кариерата си едва на 21 години

  • 6 яну 2026 | 10:54

  • 6 яну 2026 | 10:54
Футболистът на Марица Христиан Димитров взе решение да прекрати своята състезателна дейност. Разговорите с треньорския щаб на тима и ръководството не успяха да променят неговото решение. Така, за съжаление, той остава извън състава на "жълто-сините".

Христиан Димитров е част от Марица вече 5 години, през които показа хъс, характер и добри футболни умения. Роденият през 2004 г. състезател прави дебют в професионалния футбол едва на 16 години и постепенно се утвърди в тима, като взе участие в общо 58 мача. А "жълто-сините" записаха най-добрите си класирания през последните 15 години във Втора лига.

В последните два сезона Димитров има на сметката си общо 53 мача - 34 през миналия и 19 през есента на този сезон. Така общият брой мачове за Христиан с екипа на Марица е 111.

"Клубът благодари на Христиан Димитров за приноса му към постигнатите успехи, както и за лоялността му към Марица! Желаем му от сърце здраве и много успешни начинания за в бъдеще!", написаха пловдивчани.

