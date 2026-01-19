Байер (Леверкузен) загуби двама важни играчи

Байер (Леверкузен) ще бъде без титулярния си вратар Марк Флекен и нападателя Нейтън Тела в продължение на няколко седмици, след като двамата получиха контузии при загубата с 0:1 от Хофенхайм в събота, съобщиха от клуба от Бундеслигата в неделя.

Нидерландският национален вратар Флекен е с травма на коленни връзки, докато нигерийският национал Тела, който влезе като резерва, е получил контузия в стъпалото.

„И двамата играчи няма да бъдат на разположение за по-дълъг период от време“, се казва в изявлението на клуба.

Леверкузен, който във вторник ще се изправи срещу Олимпиакос в Шампионската лига, заема шесто място във временното класиране на Бундеслигата.

Снимки: Gettyimages