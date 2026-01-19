Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Байер (Леверкузен) загуби двама важни играчи

Байер (Леверкузен) загуби двама важни играчи

  • 19 яну 2026 | 06:27
  • 148
  • 0
Байер (Леверкузен) загуби двама важни играчи

Байер (Леверкузен) ще бъде без титулярния си вратар Марк Флекен и нападателя Нейтън Тела в продължение на няколко седмици, след като двамата получиха контузии при загубата с 0:1 от Хофенхайм в събота, съобщиха от клуба от Бундеслигата в неделя.

Нидерландският национален вратар Флекен е с травма на коленни връзки, докато нигерийският национал Тела, който влезе като резерва, е получил контузия в стъпалото.

Хофенхайм взе прекия сблъсък с Байер и влезе в топ 3
Хофенхайм взе прекия сблъсък с Байер и влезе в топ 3

„И двамата играчи няма да бъдат на разположение за по-дълъг период от време“, се казва в изявлението на клуба.

Леверкузен, който във вторник ще се изправи срещу Олимпиакос в Шампионската лига, заема шесто място във временното класиране на Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

  • 19 яну 2026 | 01:34
  • 852
  • 0
Бивша звезда на Ман Юнайтед ще поднови кариерата си в Казахстан

Бивша звезда на Ман Юнайтед ще поднови кариерата си в Казахстан

  • 19 яну 2026 | 01:08
  • 1613
  • 0
В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

  • 19 яну 2026 | 01:00
  • 5094
  • 1
Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

  • 19 яну 2026 | 00:52
  • 3522
  • 0
Ван Дайк събира отбора, за да нищят проблемите в Ливърпул

Ван Дайк събира отбора, за да нищят проблемите в Ливърпул

  • 19 яну 2026 | 00:38
  • 1456
  • 0
Лион надделя над 10 от Брест и се изкачи до четвъртата позиция

Лион надделя над 10 от Брест и се изкачи до четвъртата позиция

  • 19 яну 2026 | 00:28
  • 716
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

  • 18 яну 2026 | 23:57
  • 40830
  • 139
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 30729
  • 209
Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

  • 18 яну 2026 | 23:43
  • 13209
  • 13
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 14925
  • 6
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 40283
  • 31
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 16405
  • 57